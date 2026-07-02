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Δημοσκόπηση MEGA: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - Ποιο κόμμα «τροφοδοτεί» την ΕΛΑΣ, η τάση για Σαμαρά

Τις ανακατατάξεις που φέρνουν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση του MEGA.

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Τις ανακατατάξεις που φέρνουν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση του MEGA.

Σε αυτή, καταγράφεται ένα έντονο «ξεφούσκωμα» στη δυναμική της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα συνεχίζει να «σκαρφαλώνει».

Η πρόθεση ψήφου των ερωτηθέντων διαμορφώθηκε ως εξής

  • ΝΔ - 25%
  • ΠΑΣΟΚ - 9,4%
  • ΕΛΑΣ - 14,1%
  • Ελπίδα - 6,2%
  • ΚΚΕ - 5,1%
  • Ελληνική Λύση - 4,7%
  • Πλεύση - 4,7%
  • Μέρα 25 - 2,6%
  • Φωνή Λογικής - 3,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ - 1,2%
  • Νίκη - 1%
Δημοσκόπηση MEGA
Δημοσκόπηση MEGA
Δημοσκόπηση MEGA
Δημοσκόπηση MEGA

Δημοσκόπηση MEGA: Η «σκούφια» Τσίπρα και Καρυστιανού

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η εκλογική βάση του Αλέξη Τσίπρα αντλεί κυρίως από τις παρακάτω δεξαμενές ψηφοφόρων:

  • Νέα Δημοκρατία - 5%
  • ΠΑΣΟΚ - 6%
  • ΣΥΡΙΖΑ - 54%
  • ΚΚΕ - 6%
  • Άλλο - 12%
  • Άκυρο/Λευκό - 17%
Δημοσκόπηση MEGA
Δημοσκόπηση MEGA

Όσο για τη Μαρία Καρυστιανού, αυτή ήταν η αντίστοιχη σύνθεση των ψηφοφόρων της:

  • Νέα Δημοκρατία - 21%
  • ΠΑΣΟΚ - 6%
  • ΣΥΡΙΖΑ - 6%
  • Ελληνική Λύση - 5%
  • ΚΚΕ - 4%
  • Άλλο - 28%
  • Άκυρο/Λευκό - 30%
Δημοσκόπηση MEGA
Δημοσκόπηση MEGA

Πλέον, με τον Αντώνη Σαμαρά να έχει επιβεβαιώσει τη βούλησή του να ιδρύσει κόμμα, η ανταπόκριση δυνητικών υποστηρικτών του εμφανίζεται ξανά χαμηλή, πλην ελαφρώς αυξημένη.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση του πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξουν ένα τέτοιο κόμμα, απάντησαν:

  • Πολύ - 5%
  • Αρκετά - 8%
  • Όχι πολύ - 21%
  • Απίθανο - 65%
Δημοσκόπηση MEGA
Δημοσκόπηση MEGA

Ενδιαφέρον το γεγονός πως ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να «αγγίξει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην καταλληλόλητα για την πρωθυπουργία, με ποσοστά 15% και 29% αντίστοιχα.

Δημοσκόπηση MEGA
Δημοσκόπηση MEGA

Παράλληλα, η αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με θετικές απόψεις στο 31%, αρνητικές απόψεις στο 64%, και ένα 4% να μην παίρνει θέση.

Δημοσκόπηση MEGA
Δημοσκόπηση MEGA

 

 

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