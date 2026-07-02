Δημοσκόπηση MEGA: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - Ποιο κόμμα «τροφοδοτεί» την ΕΛΑΣ, η τάση για Σαμαρά

Τις ανακατατάξεις που φέρνουν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση του MEGA.

Σε αυτή, καταγράφεται ένα έντονο «ξεφούσκωμα» στη δυναμική της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα συνεχίζει να «σκαρφαλώνει».

Η πρόθεση ψήφου των ερωτηθέντων διαμορφώθηκε ως εξής

ΝΔ - 25%

ΠΑΣΟΚ - 9,4%

ΕΛΑΣ - 14,1%

Ελπίδα - 6,2%

ΚΚΕ - 5,1%

Ελληνική Λύση - 4,7%

Πλεύση - 4,7%

Μέρα 25 - 2,6%

Φωνή Λογικής - 3,1%

ΣΥΡΙΖΑ - 1,2%

Νίκη - 1%

Δημοσκόπηση MEGA

Δημοσκόπηση MEGA

Δημοσκόπηση MEGA: Η «σκούφια» Τσίπρα και Καρυστιανού

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η εκλογική βάση του Αλέξη Τσίπρα αντλεί κυρίως από τις παρακάτω δεξαμενές ψηφοφόρων:

Νέα Δημοκρατία - 5%

ΠΑΣΟΚ - 6%

ΣΥΡΙΖΑ - 54%

ΚΚΕ - 6%

Άλλο - 12%

Άκυρο/Λευκό - 17%

Δημοσκόπηση MEGA

Όσο για τη Μαρία Καρυστιανού, αυτή ήταν η αντίστοιχη σύνθεση των ψηφοφόρων της:

Νέα Δημοκρατία - 21%

ΠΑΣΟΚ - 6%

ΣΥΡΙΖΑ - 6%

Ελληνική Λύση - 5%

ΚΚΕ - 4%

Άλλο - 28%

Άκυρο/Λευκό - 30%

Δημοσκόπηση MEGA

Πλέον, με τον Αντώνη Σαμαρά να έχει επιβεβαιώσει τη βούλησή του να ιδρύσει κόμμα, η ανταπόκριση δυνητικών υποστηρικτών του εμφανίζεται ξανά χαμηλή, πλην ελαφρώς αυξημένη.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση του πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξουν ένα τέτοιο κόμμα, απάντησαν:

Πολύ - 5%

Αρκετά - 8%

Όχι πολύ - 21%

Απίθανο - 65%

Δημοσκόπηση MEGA

Ενδιαφέρον το γεγονός πως ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να «αγγίξει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην καταλληλόλητα για την πρωθυπουργία, με ποσοστά 15% και 29% αντίστοιχα.

Δημοσκόπηση MEGA

Παράλληλα, η αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με θετικές απόψεις στο 31%, αρνητικές απόψεις στο 64%, και ένα 4% να μην παίρνει θέση.

Δημοσκόπηση MEGA