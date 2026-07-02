Δημοσκόπηση MEGA: Η διαφορά της ΝΔ από Τσίπρα - Ποιο κόμμα «τροφοδοτεί» την ΕΛΑΣ, η τάση για Σαμαρά

Τις ανακατατάξεις που φέρνουν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση του MEGA.
Σε αυτή, καταγράφεται ένα έντονο «ξεφούσκωμα» στη δυναμική της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ενώ το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα συνεχίζει να «σκαρφαλώνει».
Η πρόθεση ψήφου των ερωτηθέντων διαμορφώθηκε ως εξής
- ΝΔ - 25%
- ΠΑΣΟΚ - 9,4%
- ΕΛΑΣ - 14,1%
- Ελπίδα - 6,2%
- ΚΚΕ - 5,1%
- Ελληνική Λύση - 4,7%
- Πλεύση - 4,7%
- Μέρα 25 - 2,6%
- Φωνή Λογικής - 3,1%
- ΣΥΡΙΖΑ - 1,2%
- Νίκη - 1%
Δημοσκόπηση MEGA: Η «σκούφια» Τσίπρα και Καρυστιανού
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η εκλογική βάση του Αλέξη Τσίπρα αντλεί κυρίως από τις παρακάτω δεξαμενές ψηφοφόρων:
- Νέα Δημοκρατία - 5%
- ΠΑΣΟΚ - 6%
- ΣΥΡΙΖΑ - 54%
- ΚΚΕ - 6%
- Άλλο - 12%
- Άκυρο/Λευκό - 17%
Όσο για τη Μαρία Καρυστιανού, αυτή ήταν η αντίστοιχη σύνθεση των ψηφοφόρων της:
- Νέα Δημοκρατία - 21%
- ΠΑΣΟΚ - 6%
- ΣΥΡΙΖΑ - 6%
- Ελληνική Λύση - 5%
- ΚΚΕ - 4%
- Άλλο - 28%
- Άκυρο/Λευκό - 30%
Πλέον, με τον Αντώνη Σαμαρά να έχει επιβεβαιώσει τη βούλησή του να ιδρύσει κόμμα, η ανταπόκριση δυνητικών υποστηρικτών του εμφανίζεται ξανά χαμηλή, πλην ελαφρώς αυξημένη.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση του πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξουν ένα τέτοιο κόμμα, απάντησαν:
- Πολύ - 5%
- Αρκετά - 8%
- Όχι πολύ - 21%
- Απίθανο - 65%
Ενδιαφέρον το γεγονός πως ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να «αγγίξει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην καταλληλόλητα για την πρωθυπουργία, με ποσοστά 15% και 29% αντίστοιχα.
Παράλληλα, η αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με θετικές απόψεις στο 31%, αρνητικές απόψεις στο 64%, και ένα 4% να μην παίρνει θέση.
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