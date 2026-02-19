Δημοσκόπηση MEGA: Η δημοφιλία της Καρυστιανού και η πιθανότητα στήριξης κομμάτων Τσίπρα, Σαμαρά

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο Mega την Πέμπτη (19/02).

Παρά τη μικρή βελτίωση που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Η έρευνα της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, αποτυπώνει ένα σαφές αίτημα πολιτικής αλλαγής, το οποίο παραμένει κυρίαρχο παρά τη μικρή άνοδο των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος. Η αυτοδυναμία εξακολουθεί να μοιάζει μακρινός στόχος, σε ένα πολιτικό σκηνικό που παραμένει ρευστό και ενδεχομένως θα διαφοροποιηθεί περαιτέρω με την εμφάνιση νέων σχηματισμών.

Επιμένει η δυσαρέσκεια

Πάνω από τα δύο τρίτα των πολιτών θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ λιγότεροι από ένας στους τρεις εκτιμούν το αντίθετο. Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί, με μικρή μόνο αύξηση όσων αισθάνονται βελτίωση.

Η ακρίβεια και η οικονομία παραμένουν τα κορυφαία προβλήματα, ενώ ενισχύεται και η ανησυχία για την κρίση θεσμών, ιδίως μετά τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυξάνονται επίσης οι αναφορές στην ανασφάλεια και στην κυβερνητική ανεπάρκεια.

Η κυβέρνηση λαμβάνει αρνητική αξιολόγηση σχεδόν σε όλους τους τομείς πολιτικής, με εξαίρεση την εξωτερική πολιτική, όπου οι γνώμες είναι συγκριτικά πιο θετικές. Συνολικά, το 70% διατυπώνει αρνητική άποψη για την κυβέρνηση και μόλις το 25% θετική. Αντίστοιχα, ο πρωθυπουργός αξιολογείται αρνητικά από το 68% και θετικά από το 27%.

Αρνητική εικόνα για την αντιπολίτευση

Ιδιαίτερα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά αρνητικής αποτίμησης για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον πρόεδρό της, Νίκο Ανδρουλάκη, γεγονός που καταδεικνύει δυσκολία συγκρότησης πειστικού εναλλακτικού πόλου εξουσίας.

Στήριξη στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Παρά την κυβερνητική κριτική, οι αγροτικές κινητοποιήσεις συγκεντρώνουν ευρεία κοινωνική αποδοχή: το 75% θεωρεί τα αιτήματα δίκαια και το 63% κρίνει τα μπλόκα δικαιολογημένη μορφή αγώνα, με ισχυρή υποστήριξη κυρίως από κεντρώους και αριστερότερους ψηφοφόρους.

Δημοτικότητες και πολιτικές δυναμικές

Στις δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών καταγράφεται άνοδος της Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, προηγείται ο «Κανένας», με μικρή διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μικρή άνοδο, ενώ απώλειες εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ κινείται κάτω από το 30%, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας.

Ισχυρό αίτημα αλλαγής

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ πρόωρων εκλογών, ενώ το 61% εκφράζει προτίμηση για πολιτική αλλαγή έναντι της σταθερότητας. Το αίτημα αλλαγής κυριαρχεί σε αριστερούς, κεντροαριστερούς και κεντρώους, ενώ η σταθερότητα αποτελεί βασικό αίτημα κυρίως των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Νέα κόμματα

Η έρευνα αποτύπωσε και τη δυναμική πιθανών νέων σχηματισμών. Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει δυνητική απήχηση 19%. Αντίστοιχα, πιθανός σχηματισμός υπό τον Αντώνης Σαμαράς εμφανίζει αφετηρία περίπου 11%, κυρίως σε κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται για ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, με υψηλή δυνητική εκλογική απήχηση και δημοφιλία που ξεπερνά αρκετούς ενεργούς πολιτικούς αρχηγούς. Μάλιστα, σε σύγκριση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίζει ευρύτερη διακομματική απήχηση, με εξαίρεση τους κεντροαριστερούς όπου διατηρεί προβάδισμα η τελευταία.

Ρευστό πολιτικό τοπίο

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός μεταβατικού πολιτικού σκηνικού: η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη. Η πιθανή εμφάνιση νέων κομμάτων θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά τους πολιτικούς συσχετισμούς και να μεταβάλει τις ισορροπίες στο επόμενο διάστημα.