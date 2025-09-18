Δημοσκόπηση Open: Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα - Η απόσταση της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η οποία αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, το πώς «είδαν» οι πολίτες τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Επίσης εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ερώτημα που αφορά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα πολύ υψηλό ποσοστό 77,2% των ερωτηθέντων εκφράζει την άποψη ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη, ούτε να επιστραφούν τα χρήματα που σχετίζονται με την υπόθεση. Πιο αναλυτικά, το 48,3% δηλώνει «σίγουρα όχι», ενώ ένα 28,9% «μάλλον όχι» σε ό,τι αφορά την προοπτική απόδοσης δικαιοσύνης.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες εμφανίζονται ξεκάθαροι ως προς το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα, με την ακρίβεια να βρίσκεται στην κορυφή των ανησυχιών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 54%. Ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης με 25,1%, η υγεία με 21,1%, το ύψος των εισοδημάτων με 19,5%, ενώ το μεταναστευτικό απασχολεί το 14,1% των ερωτηθέντων.

Πώς αξιολογούν τα μέτρα της ΔΕΘ

Αρκετά επικριτικοί εμφανίζονται οι πολίτες και απέναντι στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Μόλις το 29,3% τις αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 60,7% εκφράζει αρνητική γνώμη, κρίνει δηλαδή ότι τα μέτρα δεν θα αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης αναδεικνύουν ένα κλίμα έντονης δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς και την πολιτική ηγεσία, με βασικούς άξονες την κοινωνική ανασφάλεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και τη δυσαρέσκεια για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Πώς κρίνουν οι πολίτες την δημιουργία νέων κομμάτων

Την άποψη ότι η δημιουργία νέων κομμάτων θα ανανεώσει το πολιτικό σκηνικό εκφράζει το 26,5 των πολιτών. Το 28,3 πιστεύει ότι η δημιουργία νέων κομμάτων θα κατακερματίσει περισσότερο τον χώρο της αντιπολίτευσης.

Σχεδόν οι 4 στους 10 (37,7%) πιστεύουν ότι η δημιουργία νέων κομμάτων δεν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

Κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα το 67,2 απαντά ότι σίγουρα δεν θα το ψήφιζα (51,2) και μάλλον δεν θα το ψήφιζα (16%).

Το 22,3 απαντά ότι θα ψήφιζε το κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα.

Αντίστοιχα ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα ψήφιζε το 80,7% των πολιτών ενώ θα ψήφιζε το 14,1%.

Πρόθεση ψήφου

Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου των πολιτών με ποσοστό 21,8%.

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 10,6%, ελαφρώς ανεβασμένο μετά τη ΔΕΘ. Η έκπληξη βρίσκεται στην τρίτη θέση την οποία παίρνει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 9,3% και την τέταρτη θέση η Πλέυση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και ποσοστό 8,6% (από 11,9 στην προηγούμενη δημοσκόπηση).

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,3% και στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%. Κάτω του 3% τα ποσοστά της ΝΙΚΗΣ.