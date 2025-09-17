Δημοσκόπηση PULSE: Πώς βλέπουν οι πολίτες τον Τσίπρα - «Χλιαρές» κριτικές για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Στο «αέρα» βγήκε προ ολίγου η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, στην οποία πέρα από την πρόθεση ψήφου, οι πολίτες αξιολόγησαν τις «επιδόσεις» του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, και την καταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών.

Στη νέα καταγραφή, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σίγουρο διψήφιο προβάδισμα έναντι του εκπορευόμενου ΠΑΣΟΚ, με το «μεγάλο παιχνίδι» να παίζεται ουσιαστικά ανάμεσα στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου των πολιτών διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΝΔ - 24%

ΠΑΣΟΚ - 11,5%

Πλεύση Ελευθερίας - 8,5%

Ελληνική Λύση - 7,5%

ΚΚΕ - 7%

ΣΥΡΙΖΑ - 6%

Μέρα 25 - 3%

Φωνή Λογικής - 3%

Νίκη - 2,5%

Νέα Αριστερά - 2%

Κίνημα Δημοκρατίας - 2%

Σπαρτιάτες - 1,5%

Δημοσκόπηση PULSE

Δημοσκόπηση PULSE: «Δυσανεξία» για νέο κόμμα Τσίπρα

Για τη μυθούμενη πια επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, με δικό του κόμμα, οι πολίτες δεν φάνηκαν θετικά διακείμενοι.

Ενδεικτικά μόλις το 8% είδε το ενδεχόμενο θετικά, ένα 12% το έκρινε ουδέτερα, ενώ το 27% δήλωσε πως θα αδιαφορούσε για ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, και ένα συντριπτικό 31% το αξιολόγησε αρνητικά.

Δημοσκόπηση PULSE

Σε ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό ικανότερο να εκφράσει τον κεντροαριστερό χώρο, οι περισσότεροι προτίμησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη με 16%, ενώ σε μικρή απόσταση πίσω του και μόνο αντίπαλο δέος, τους πολίτες κερδίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12%.

Δημοσκόπηση PULSE

Δημοσκόπηση PULSE: «Πικρή επίγευση» ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Στη συνέχεια παρατέθηκαν συγκριτικά οι αξιολογήσεις τον πολιτών σχετικά με την πρόσφατη παρουσία και τις εξαγγελίες αντίστοιχα των Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα.

Μόλις το 32% έκρινε θετικά τον πρωθυπουργό, ένα αβυσσαλέο 19% έκρινε θετικά τον κ. Τσίπρα, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης επίσης χαμηλά με 23% θετικές αξιολογήσεις.

Δημοσκόπηση PULSE

Την ίδια μοίρα είχαν και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη φετινή ΔΕΘ, που άφησαν απογοητευμένους μικρά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, οικογένειες, αγρότες, μισθωτούς και πάσης φύσεως εργάτες.

Ειδικότερα μόνο το 32% τις είδε θετικά ή μάλλον θετικά, ενώ το 51% τις αξιολόγησε αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Δημοσκόπηση PULSE

Αντίστοιχα, μόνο το 7% θεώρησε πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού κινούνταν στη σωστή κατεύθυνση, το 41% έκρινε πως χρειάζονταν και άλλες, ενώ το 45% τις θεώρησε λανθασμένες.

Δημοσκόπηση PULSE