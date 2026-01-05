Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και η «κερδισμένη» Πλεύση Ελευθερίας

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Palmos Analysis για τον Ελεύθερο Τύπο. Στην αρχή του 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη θέση, διατηρώντας μεγάλη απόσταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Palmos Analysis για τον Ελεύθερο Τύπο, η Ν.Δ. συγκεντρώνει 29,6% στην εκτίμηση ψήφου, έναντι μόλις 12,3% του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει δέκα χρόνια στην ηγεσία της παράταξης και αντίστοιχο διάστημα δημοσκοπικής πρωτιάς.

Προεκλογικό το 2026

Το 2026 αποτελεί ουσιαστικά προεκλογική χρονιά, καθώς οι εθνικές εκλογές αναμένονται την άνοιξη του 2027. Η ιδιαιτερότητα της συγκυρίας έγκειται στο ότι η Ν.Δ. διεκδικεί για πρώτη φορά τρίτη αυτοδύναμη θητεία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανταγωνίζονται κυρίως μεταξύ τους για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στην εξίσωση αναμένεται να προστεθούν και νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, όπως αυτοί που φημολογείται ότι θα ηγηθούν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης

Ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι η αντιπολίτευση, αλλά τα προβλήματα της καθημερινότητας, με κυρίαρχη την ακρίβεια και την ανάγκη αποφυγής νέων λαθών μέχρι τις κάλπες. Παρότι το 62% των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, το ποσοστό αυτό δεν διαφέρει σημαντικά από το 2023, όταν η Ν.Δ. κατέγραψε εκλογικό ποσοστό 41%.

Φθορά

Η Ν.Δ. εμφανίζει αναμενόμενη φθορά λόγω μακράς διακυβέρνησης, επιβαρυμένη από τις υποθέσεις Τεμπών και ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί προβάδισμα 17,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη καταγράφει απώλειες 4 μονάδων σε έναν χρόνο, ενώ ενισχυμένοι εμφανίζονται η Πλεύση Ελευθερίας (11,2%) και η Ελληνική Λύση (9,7%). Το ΚΚΕ φτάνει στο 8,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,9%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται κάτω από το όριο του 2,5%.

Δημοτικότητα πολιτικών προσώπων

Στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών προηγείται η Ζωή Κωνσταντοπούλου (27%), ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης (26%) και ο Δημήτρης Κουτσούμπας (20%). Από τα νέα πρόσωπα, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 33% θετικές γνώμες και ο Αλέξης Τσίπρας 15%.

Θετικά αξιολογείται και η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, με το 49% να τη θεωρεί σημαντική για τη χώρα.

Oι αναποφάσιστοι

Η Ν.Δ. εμφανίζει συσπείρωση 58%, με το 13% των ψηφοφόρων της το 2023 να παραμένει αναποφάσιστο. Διατηρεί, ωστόσο, καθαρή πρωτοκαθεδρία στο Κέντρο (23%) και κυριαρχεί στην Κεντροδεξιά και τη Δεξιά. Στην Κεντροαριστερά υπερισχύει η Πλεύση Ελευθερίας και στην Αριστερά το ΚΚΕ.

Τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα (39%), αν και με σαφή αποκλιμάκωση σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Ακολουθούν τα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς, η Υγεία, η Παιδεία και οι χαμηλοί μισθοί. Αντιθέτως, η ανεργία και το μεταναστευτικό υποχωρούν, ενώ μειώνεται και η ένταση ανησυχίας για τα ελληνοτουρκικά.

Τι ζητούν από την κυβέρνηση

Το 45% των πολιτών ζητά συνέχιση μειώσεων φόρων και ενίσχυση εισοδημάτων, με έμφαση στις ηλικίες 35–54 ετών. Ιδιαίτερα ψηλά αξιολογείται η αναβάθμιση του ΕΣΥ, τα μέτρα για το δημογραφικό και η μεταρρύθμιση της Παιδείας. Αντίθετα, παρότι η διαφθορά αναδεικνύεται ως κορυφαίο πρόβλημα, η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης δεν βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων.

Το 56% τάσσεται υπέρ της ηλεκτρονικής ψήφου, ενώ το 69% υποστηρίζει την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, ευρήματα που απομονώνουν πολιτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αντιδρούν στις αλλαγές αυτές.

Τα ανοιχτά μέτωπα του 2026

Το 2026 αναμένεται έτος μεγάλων ανακατατάξεων, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Η φθορά της κυβέρνησης από την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφάνειας συνυπάρχει με την απουσία ισχυρού εναλλακτικού πόλου. Τα «αντισυστημικά» κόμματα ενισχύονται, ενώ τα φημολογούμενα νέα κόμματα ενδέχεται να αλλάξουν δραστικά το σκηνικό, ιδίως στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ένα είναι βέβαιο: το πολιτικό τοπίο του 2026 θα είναι διαφορετικό και δυναμικό, με τις εξελίξεις να παραμένουν ανοιχτές μέχρι την κάλπη.