Δημοσκόπηση Pulse: Διχάζει ο Άγνωστος Στρατιώτης - O παλμός για μελλοντικό κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Σε δύο στρατόπεδα φαίνεται πως έχει χωρίσει την ελληνική κοινωνία η φρονηματική απαγόρευση των συγκεντρώσεων μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνει νέα δημοσκόπηση της Pulse.

Η έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, παραθέτει τις αντικρουόμενες γνώμες για θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, όπως το δημοκρατικό δικαίωμα στις συγκεντρώσεις, και το ενδεχόμενο κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Κατ' αρχάς, η πρόθεση ψήφου των ερωτηθέντων διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 24%

ΠΑΣΟΚ - 11%

Ελληνική Λύση - 8%

Πλεύση - 7,5%

ΚΚΕ - 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ - 5,5%

Φωνή Λογικής - 3,5%

Μέρα 25 - 2,5%

ΝΙΚΗ - 2ω

Νέα Αριστερά - 2%

Κίνημα Δημοκρατίας - 2%

Σπαρτιάτες - 1%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ - 1%

Απ' ό,τι φαίνεται, το πλέον διχαστικό θέμα των ημερών μας είναι η απαγόρευση της Νέας Δημοκρατίας στις συγκεντρώσεις μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σημείο όπου τέτοιες κινητοποιήσεις τελούνται απ' αρχής της ιστορικής μνήμης.

Στην ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν για τη σχετική τροπολογία, το 46% των ερωτηθέντων δήλωσαν είτε «Σίγουρα συμφωνώ» ή «Μάλλον συμφωνώ», ενώ το 44% δήλωσε «Σίγουρα διαφωνώ» και «Μάλλον διαφωνώ».

Από την άλλη, ξεκάθαρη φαίνεται πως ήταν η αδιαφορία της κοινωνίας για το ενδεχόμενο σύστασης νέων κομμάτων από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά αντίστοιχα.

Για ένα κόμμα Τσίπρα, μόλις το 11% το προσέλαβε «Θετικά» και ένα 9% με «Ενθουσιασμό», ενώ το 34% το είδε «Αρνητικά» και το 26% «Αδιάφορα».

Αντίστοιχα, για ένα κόμμα του κ. Σαμαρά, μόλις το 5% και 7% το είδε ως «Ενδιαφέρον» ή «Θετικά», ενώ το 65% απάντησε «Αρνητικά» και «Αδιάφορα», με ένα 16% να μη νοιάζεται.

