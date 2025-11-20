Δημοσκόπηση PULSE: Η ακρίβεια βασανίζει τους Έλληνες - Ποιον προτιμούν μεταξύ Τσίπρα και Σαμαρά

Φλέγουσες πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και τη δεκτικότητά τους σε ενδεχόμενα νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, αξιολόγησε η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΙ.

Ερωτήσεις για την πρόθεση ψήφου δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στο «purgatorio» της μη αυτοδυναμίας, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβάλλει με διαφορά ως η «καυτή πατάτα» των ημερών.

Αρχικά, στην ερώτηση για την πρόθεση ψήφου τα κόμματα συγκέντρωσαν τα παρακάτω ποσοστά:

ΝΔ - 24,5%

ΠΑΣΟΚ - 11,5%

ΚΚΕ - 7%

ΣΥΡΙΖΑ - 5,5%

Πλεύση Ελευθερίας - 7%

Ελληνική Λύση - 8%

Μέρα 25 - 3%

Νίκη - 2%

Νέα Αριστερά - 2%

Κίνημα Δημοκρατίας - 2%

Σπαρτιάτες - 1,5%

Δημοσκόπηση PULSE

Δημοσκόπηση PULSE: Τσίπρας, Σαμαράς και...αδιαφορία

Η δημοσκόπηση άγγιξε την ίδρυση κομμάτων από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά αντίστοιχα, αποσπώντας κυρίως αδιαφορία και αρνητική στάση από τους πολίτες.

Συγκεκριμένα Αρνητικά θα αντιμετώπιζε το 34% ένα κόμμα Τσίπρα, και το 32% ένα κόμμα Σαμαρά. Αντίστοιχα, Αδιάφορα θα αντιμετώπιζε το 24% ένα κόμμα Τσίπρα, και το 29% ένα κόμμα Σαμαρά.

Δημοσκόπηση PULSE

Αντιθέτως, μόλις το 14% δήλωσε Θετικά διακείμενο σε ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα και το 6% για κόμμα Σαμαρά, ενώ για αμφότερα κόμματα, το 10% των ερωτηθέντων βλέπουν αντίστοιχους σχηματισμούς με Ενδιαφέρον.

Δημοσκόπηση PULSE

Δημοσκόπηση PULSE: ΟΠΕΚΕΠΕ και ακρίβεια τα «hot topics»

Οι πολίτες ρωτήθηκαν επίσης ποιο θέμα θεωρούν το πιο κοστοβόρο για την κυβέρνηση, με το 56% να απαντά «ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ το 15% θεωρεί ότι το ζήτημα στην «ουρά» του οργανισμού, δηλαδή των «αγνοούμενων» αγροτικών αποζημιώσεων, ήταν το πλέον ακανθώδες.

Δημοσκόπηση PULSE

Όσον αφορά τη δική τους καθημερινότητα, οι πολίτες ανέδειξαν ως «χίμαιρά» τους την ακρίβεια, με το 46% να την αξιολογεί ως το «Πιο Σημαντικό» και το 41% ως «Ένα από τα Πιο Σημαντικά».

Δημοσκόπηση PULSE