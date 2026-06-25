Δίπτυχη στρατηγική του Μαξίμου στον δρόμο προς τις κάλπες - Η κοινωνία και οι άλλοι

Εντατική ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και σύγκριση των δικών της συγκεκριμένων πολιτικών με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις των πολιτικών της αντιπάλων: Αυτό το δίπτυχο περιλαμβάνει η στρατηγική της κυβέρνησης στο δρόμο προς τις εκλογές.

Σε αυτή τη φάση στην πρώτη γραμμή μπαίνει η οικονομία με «όπλο» το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες (σ.σ. διεύρυνση εξωδικαστικού, ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις, ακατάσχετος λογαριασμός στα 1.600 ευρώ, έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί), καθώς και η ρύθμιση για την υλοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τον ευνοϊκό υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

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Το στίγμα έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισημαίνοντας αφενός ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίζει με στοχευμένα μέτρα την κοινωνία χάρη στο πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας από τη συνετή δημοσιονομική της πολιτική, αφετέρου προειδοποιώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες υποσχέσεις που συνιστούν «επιταγή χωρίς αντίκρισμα».

Αναφορικά, δε, με τη νομοθετική ρύθμιση για το νόμο Κατσέλη, εστιάζοντας στην καθολικότητα και την αναδρομικότητα που νομοθέτησε η κυβέρνηση χωρίς να είναι υποχρεωμένη τόνισε πως: ««η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας».

Στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στη στενή νομική συμμόρφωση, εφαρμόζοντας το νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων επί της μηνιαίας δόσης δανείου, αλλά επέλεξε να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη για όσους ήταν συνεπείς στις πληρωμές τους καταβάλλοντας τελικά περισσότερα απ’ όσα όφειλαν. Αυτό σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αναδεικνύει τη βούληση της κυβέρνησης να αναζητά διαρκώς τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις για ζητήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία και την αποφασιστικότητά της να στηρίξει ουσιαστικά τους πολίτες.

Το ακανθώδες ζήτημα των κόκκινων δανείων προσφέρεται, επίσης, ώστε να καταδειχτούν οι διαχωριστικές γραμμές με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και δη τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θύμισε πως η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα νομοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τη μεταφορά των κόκκινων δανείων στα funds σχολιάζοντας ότι στελέχη του νέου κόμματός του «κουνούν το δάχτυλο στην κυβέρνηση» ενώ εκπροσωπούν «έναν παλιό Πρωθυπουργό». Για το, δε, ΠΑΣΟΚ τα «καρφιά» έρχονται με αιχμή το νόμο Κατσέλη για τον οποίο επισημαίνεται ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι είχαν πραγματικά ανάγκη, ούτε απέτρεψε την κατάχρηση του πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές που βρήκαν χώρο για να «κρυφτούν» πίσω από πολυετείς δικαστικές καθυστερήσεις.

Πέραν των επιπλέον βημάτων που έκανε η κυβέρνηση με τη νομοθετική ρύθμιση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, στο κυβερνητικό επιτελείο φροντίζουν να επικοινωνήσουν και τη βελτιωμένη εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 2019.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, από το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών το 2019, σήμερα βρίσκονται κάτω από το 3% σε επίπεδα συγκρίσιμα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ μέσω του εξωδικαστικού έχουν ήδη επιτευχθεί περισσότερες από 62.000 ρυθμίσεις, ύψους άνω των 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού να είναι αυξημένες κατά 700% σε σύγκριση με το 2022.