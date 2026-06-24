Το σύνθημα για «γκάζι» από τον Μητσοτάκη και οι 4 άξονες της κοινωνικής πολιτικής της ΝΔ

Στο σύνθημα «το είπαμε – το κάνουμε» επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας στο δρόμο προς τις εκλογές και το «γρήγορη ανάπτυξη και γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος» που θα αποτελέσει βασικό πυλώνα του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ υπό την «Ατζέντα 2030» που έχει ξεκινήσει να συντάσσεται.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων, που θα αποτελέσει ένα νέο «συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία».

Το σύνθημα για «γκάζι» έδωσε ουσιαστικά χθες (23/06) ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για το κτηματολόγιο, αναδεικνύοντας τον μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα της ΝΔ και υπογραμμίζοντας πως έχουν ακόμα πολλά να γίνουν. Αυτός είναι και ο λόγος που το σύνθημα «το είπαμε το κάναμε» αναφέρεται πια στον ενεστώτα «το είπαμε το κάνουμε», εκπέμποντας το μήνυμα της δουλειάς που δεν σταματά αλλά εντείνεται.

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«Ατζέντα 2030» - Οι 4 άξονες κοινωνικής πολιτικής

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφουν το πρόγραμμα της ΝΔ ως ένα «συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030» για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Στόχος της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξ ού και η κοινωνική πολιτική διαρθρώνεται σε 4 άξονες για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του στεγαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Για την οικογένεια προωθούνται δράσεις στήριξης με επίκεντρο τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, οι οποίες θα επιτρέπουν στα νέα ζευγάρια να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, σε ένα ολοήμερο σχολείο «που θα είναι όμως πραγματικά ολοήμερο». Για τη στέγαση προβλέπεται ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγης και γενικότερα ενίσχυσης των κινήτρων για την αύξηση της προσφοράς, ώστε να πέσουν παραπάνω σπίτια στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και έλεγχος των τιμών. Μέχρι τώρα έχουν εφαρμοστεί περί τις 44 διαφορετικές δράσεις για το στεγαστικό.

Ο άξονας «ίσες ευκαιρίες» όπως τον περιγράφουν κυβερνητικές πηγές, μεταφράζεται στην πράξη «το παιδί σε ένα νησί, σε ένα ορεινό χωριό, στην ελληνική περιφέρεια συνολικά να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με ένα παιδί στην Αθήνα». Ενώ για την περιφερειακή ανάπτυξη πέραν των έργων που γίνονται σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, επιδιώκεται η εξάντληση των επενδυτικών κινήτρων του κράτους για τη στήριξη στην πράξη της ανάπτυξης της Μακεδονίας και της Θράκης.

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Το δίλημμα

Αν και ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, άπαντες στη ΝΔ προετοιμάζονται, θέτοντας πλέον πιο εμφατικά τα διλήμματα της κάλπης. Έναντι του μηνύματος για «αλλαγή» που εκπέμπει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θέτει ως διακύβευμα το δίπτυχο «σταθερότητα και ασφάλεια», επιμένοντας ότι αυτό μπορεί να στηριχθεί με επάρκεια από την κυβέρνηση της και του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Το μήνυμα «αλλαγή» δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης» σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές.

Σε αυτή την επιχείρηση αποδόμησης του αντιπολιτευτικού μηνύματος για αλλαγή, συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτοξεύουν πυρά κατά της αντιπολίτευσης για «παλιομοδίτικο λαϊκισμό» αλλά και καλλιέργεια κλίματος «εχθροπάθειας και τοξικότητας» που όπως επισημαίνουν δεν προσφέρουν καμία λύση σε κανένα νέο παιδί που γυρεύει μια προοπτική σε αυτόν τον τόπο.