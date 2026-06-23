Η οικονομία στο επίκεντρο της μάχης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πριν τις κάλπες - Τα σημεία σύγκρουσης

Στην οικονομία, η οποία συνιστά βασικό κριτήριο επιλογής των πολιτών την ώρα της κάλπης, ρίχνει το βάρος η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να αναδείξει τη σύγκριση μεταξύ της συνετής πολιτικής και των απτών αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και της ακατάσχετης παροχολογίας χωρίς αντίκρισμα.

Τα όπλα στη φαρέτρα της κυβέρνησης

«Όπλο» στη φαρέτρα της είναι και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού με τη δυνατότητα έως 72 δόσεων για τη ρύθμιση οφειλών που δεν είχαν ρυθμιστεί μέχρι το τέλος του 2023, την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, την οποία οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν στη δεύτερη θέση. Αιχμή οι προτάσεις που διατυπώνουν δημόσια τα στελέχη του κόμματος αναφορικά με τη φορολογική πολιτική. «Οι πολίτες γνωρίζουν καλά τη φορολογική επιδρομή που υπέστησαν κατά την περίοδο Τσίπρα και θα δώσουν την απάντησή τους για αυτά τα επικίνδυνα σχέδια στις εκλογές του 2027», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, προκαλώντας την εκπρόσωπο του νέου κόμματος να αποκαλύψει ποιους φόρους σχεδιάζει να αυξήσει.

Αντιπαράθεση για την οικονομία υπάρχει και μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και ΠΑΣΟΚ, με φόντο τις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη για το καλάθι των νοικοκυριών και την αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας της νέας πλατφόρμας «posokanei» από τη Χαριλάου Τρικούπη. «Ναι, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε αύξηση τιμών από το 2019 μέχρι σήμερα, προφανώς, δεν λέμε το αντίθετο αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

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Το δόγμα «το είπαμε, το κάναμε»

Παράλληλα, συνεχίζοντας να επενδύει στο σύνθημα «το είπαμε – το κάναμε» μέσω της ολοκλήρωσης σημαντικών μεταρρυθμίσεων και έργων, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σήμερα στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», που διοργανώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο Ωδείο Αθηνών.

Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση η οποία βρισκόταν στις λίστες των υποσχέσεων όλων σχεδόν των κυβερνήσεων για δεκαετίες και πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά, λειτουργώντας ως επιχείρημα της κυβέρνησης στην άτυπη προεκλογική περίοδο για την παραγωγή αποτελεσμάτων. Η ολοκλήρωσή του συμβολίζει τα αποτελέσματα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, αλλά και τη βούληση του κ. Μητσοτάκη για σύγκρουση με χρόνιες παθογένειες του κράτους. Εξ ού και βρίσκεται ο ίδιος στην πρώτη γραμμή για την ανάδειξη των ωφελειών του για τους πολίτες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Ο στόχος πλέον είναι η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στο σύνολο της χώρας έως το τέλος του 2026.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναδεικνύει την πλήρη λειτουργία πλέον του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την επόμενη τριετία, ενώ σε βάθος χρόνου τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 δισ. Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση στον τομέα των ψηφιακών υποδομών.