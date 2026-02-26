Μενού

Δούκας για υποκλοπές: «Μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας»

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές λέγοντας ότι αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτος δικαίου.

Ο Χάρης Δούκας
Ο δήμαρχος Αθηναίων | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Το δικό του σχόλιο για την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτος δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας.

«Σήμερα η Δικαιοσύνη, έκρινε ένοχους και επέβαλε τις ανώτατες ποινές σε όλους τους κατηγορούμενους στη δίκη των υποκλοπών. Αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας», γράφει αρχικά στη νέα του ανάρτηση στο Facebook και προσθέτει: 

«Είναι δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν τη μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

