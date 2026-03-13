Δούκας κατά Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ: «Με διαγραφές και απειλές δεν βελτιώνεται η εικόνα»

Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά από τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνταντινόπουλου, πληθαίνουν με τον Χάρη Δούκα να καταφέρεται κατά το Νίκου Ανδρουλάκη για τις πρακτικές που ακολουθεί.

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων και εκ των αντιπάλων του κ. Ανδρουλάκη στις εκλογές για την ηγεσία του κόμματος.

Ο Χάρης Δούκας κάνει λόγο για την ενότητα που χρειάζεται το κόμμα στη συγκεκριμένη περίοδο και και μιλά για ήττα της ΝΔ και κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.

«Η πορεία δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς»

Συγκεκριμένα στη δήλωσή του σημειώνει: «Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές. Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Παραδίδει την έδρα

Εξάλλου, το πρωί της Παρασκευής, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ενημερώνει πως παραδίδει την έδρα του «στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία».

Αναλυτικά, στην επιστολή του γράφει: «Μετά την χθεσινή απόφασή σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν. Σε όλη μου την θητεία, είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και τη συνέπεια λόγων κ πράξεων.Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω. Καλή δύναμη στο έργο σας».

