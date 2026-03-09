Δούκας για Βοτανικό: «Καλό είναι να θυμόμαστε - Επί Μπακογιάννη δεν είχε ολοκληρωθεί καμία απαλλοτρίωση»

O Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας απάντησε στα σχόλια του προκάτοχού του Κώστα Μπακογιάννη με φόντο χρονοδιάγραμμα για το πρότζεκτ «Διπλή Ανάπλαση» στον Βοτανικό.

Ο Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ποιος δεν θέλει να γίνει η Διπλή Ανάπλαση; Όσο και αν παλεύει ο κ. Μπακογιάννης για να καταστρέψει ό,τι μπορεί, το έργο θα γίνει. Η καταστροφολογία δεν βοηθά κανέναν και σίγουρα δεν βοηθά ένα τόσο σημαντικό έργο για την Αθήνα, όπως η Διπλή Ανάπλαση. Ο κ. Μπακογιάννης επιμένει, για μικροπολιτικούς λόγους, να παρουσιάζει μια εικόνα στασιμότητας, την ώρα που τα γεγονότα τον διαψεύδουν ξεκάθαρα.

Μόλις σήμερα το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, που μάλιστα ήρθε σε χρόνο-ρεκόρ και αποδεικνύει ότι το έργο προχωρά με ταχύτητα, σοβαρή προετοιμασία και αποτελεσματικό συντονισμό.

Αντί λοιπόν για αφορισμούς, καλό θα ήταν να θυμόμαστε και τα πραγματικά δεδομένα. Η ειδική χρηματοδότηση για τις απαλλοτριώσεις εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2022. Μέχρι τις δημοτικές εκλογές, σε διάστημα ενάμιση χρόνου, δεν είχε ολοκληρωθεί καμία απαλλοτρίωση από τον κ. Μπακογιάννη. Καμία» τόνισε αρχικά ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε, όπως μεταφέρει το ΑΠΑ-ΜΠΕ: «Αντίθετα, εμείς προχωρήσαμε σε κρίσιμες διαδικασίες και απαλλοτριώσεις, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργολαβίες και να ξεμπλοκάρουν έργα που είχαν δημοπρατηθεί χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι χώροι. Χρειάστηκε να απαλλοτριώσουμε περίπου 80 στρέμματα για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα.

Η έγκριση του ΚΕΣΑ είναι μια ακόμη απόδειξη: η Διπλή Ανάπλαση προχωρά, ο Βοτανικός αλλάζει και η Αθήνα αποκτά σύγχρονες αθλητικές υποδομές και μια μεγάλη αστική ανάπλαση που γίνεται πραγματικότητα».