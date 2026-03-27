Το δυσοίωνο σενάριο Γεραπετρίτη για τον πόλεμο, το νέο κόμμα του Φαραντούρη και οι φήμες για τον Ντίλιαν

Ο Μητσοτάκης έκανε χθες κάποιες αναφορές στον πόλεμο από το Υπουργικό, επισημαίνοντας την ανάγκη για σταθερότητα, όμως δεν γίναμε πολύ σοφότεροι. Από την άλλη, μου λένε υπουργοί ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η ενημέρωση του Γεραπετρίτη, ο οποίος εκτίμησε ότι δεν υπάρχει σενάριο άμεσης απεμπλοκής και όπως πάμε δεν υπάρχει σενάριο απεμπλοκής πριν το τέλος Απριλίου. Αν επιβεβαιωθεί αυτό, μιλάμε για τουλάχιστον δύο μήνες επιχειρήσεων και αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα, καθώς και μετά το τέλος του πολέμου δεν πατάς ένα κουμπί και επανέρχονται τα πράγματα στην πρότερη κατάσταση. Μ' αυτά και μ' αυτά, οι οικονομικές συνέπειες θα φτάσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ως το καλοκαίρι και πλέον ο φόβος επεκτείνεται και στην τουριστική σεζόν.

Αρχές Απριλίου η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Με φόντο την καθαρογραφή της υπόθεσης για τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ταχύτητες και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να πιέσει πολιτικά την κυβέρνηση. Ο Ανδρουλάκης έχει ήδη καταθέσει πρόταση για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές. Μου λένε λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση αναμένεται να γίνει την άλλη Παρασκευή 3 Απριλίου, οπότε και η ένταση θα κόβεται με το μαχαίρι. Κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί ο Ανδρουλάκης να καταθέσει και πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης, αν και αυτή την ώρα δεν προκύπτει.

Παπανδρέου και Βενιζέλος στο Συνέδριο

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ξεκινάει σήμερα και δεν αναμένονται ούτε εκπλήξεις ούτε αμφισβήτηση της ηγεσίας. Τα στελέχη του κόμματος θα λάβουν τον λόγο το Σάββατο όπως και οι πρώην αρχηγοί, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος. Ειδικά ο δεύτερος αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση κατά της κυβέρνησης με αιχμή το θέμα των παρακολουθήσεων κι ευρύτερα το κράτος δικαίου, ενώ όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο κ. Βενιζέλος υποδέχθηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη πριν λίγες μέρες στο γραφείο του.

Ο Φαραντούρης πάει ΠΑΣΟΚ

Στο συνέδριο θα βρεθούν διάφοροι που επιθυμούν να ενταχθούν στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, άλλοι ως υποψήφιοι στις εκλογές και άλλοι ως απλοί υποστηριχτές. Ξεχωρίζω τον Νικόλα Φαραντούρη, που θυμίζω ότι είχε θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και υπήρξε εκλεγμένος ευρωβουλευτής του κόμματος, ο οποίος φλερτάρει με το Κίνημα και επιθυμεί να ενταχθεί στους κόλπους του. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει το πράσινο φως για την ένταξη του στο κόμμα που θα γίνει σχετικά άμεσα.

Οι φήμες για αλλαγή νομοθεσίας

Κυκλοφορεί από χθες στην πιάτσα μια πληροφορία ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να κάνει ορισμένες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα αφορούν περιπτώσεις σαν του κυρίου Ντίλιαν. Επειδή η πληροφορία ήταν επισφαλής και διακινείτο από πηγές που καμία συμπάθεια δεν έχουν στο Μαξίμου, απευθύνθηκα στην πηγή μου στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Μην τα ακούς αυτά τα πράγματα, είναι ανόητα, καμία αλλαγή δεν θα γίνει στον νόμο, μου είπαν, ενώ και το απόγευμα άκουσα on the record σχετική διάψευση από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη στο Mega.