«Έβαλες μαλλιά, δεν έβαλες μυαλά»: Εξάψαλμος κατά Άδωνι από οργισμένο πλήθος στη Χίο

Επιεικώς λιγότερο από θερμή υποδοχή επιφύλασσαν χθες οι υγειονομικοί για τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Χίο, με τον υπουργό Υγείας να επισκέπτεται το νησί εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα «Ελευθέρια».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, βρέθηκε και στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής, και με κάπως διαφορετικό τρόπο οι εργαζόμενοι της υποστελεχωμένης δομής υγείας.

Κατά την άφιξή του, υγειονομικοί που είχαν συγκεντρωθεί εξαπέλυσαν μύδρους κατά του υπουργού, με κοινό παρονομαστή την υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Υγειονομικοί σε Άδωνι: «Έβαλες μαλλιά, ας έβαζες μυαλά»

Μία από τους υγειονομικούς ακούγεται να λέει: «Ωραία μαλλάκια έβαλες, δεν ντρέπεσαι, έξω από δω. Έρχεστε και μας διαλύετε. Το καταλάβατε; Να πάτε μέσα να δείτε την ουρολογική, τι αφήσατε».

Άλλη μία γυναίκα του φωνάζει κατά πρόσωπο: «Φάγατε, αφήστε και για εμάς τίποτα, πόσα θα φας, τόσες είναι οι τσέπες σου. 1 στους 4 σας ψηφίζει και κάνετε ό,τι θέλετε.

Δεν ντρέπεσαι να λες αυτά που λες; Δεν μπορούμε να κάνουμε εξετάσεις δωρεάν εδώ. Και στα σχολεία μας λείπουν. Χθες έγιναν προσλήψεις και δεν μας έφεραν τίποτα. Έδωσαν 2.500 για να φας εσύ κουλουράκια, να πιεις καφέ και να εγκαινιάσεις κάτι που δεν έχει τελειώσει».

Από το πλήθος που εξαπολύει χαρακτηρισμούς, ακούγονται: «Φασίστα», «Έκανες μπότοξ, άλλαξες μαλλιά, καλύτερα θα ήτανε να έβαζες μυαλά».

«Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Για τις συνεντεύξεις τα κάνεις όλα και για την τηλεόραση που σε δείχνουν όπως θες».