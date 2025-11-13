Στα πρόθυρα ακόμα και διάσπασης η Νέα Αριστερά: Τα 2 μέτωπα και ο ρόλος Τσίπρα

Στα πρόθυρα της διάσπασης βρίσκεται η Νέα Αριστερά με το χάσμα μεταξύ Χαρίτση και Σακελλαρίδη να μεγαλώνει. Οι δύο πρώην υπουργοί αποφάσισαν να μεταφέρουν στον δημόσιο διάλογο τις διαφωνίες τους για τον τρόπο που πρέπει να κινηθεί το κόμμα.

Μάλιστα, μετά τη δύσκολη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς καταθέτουν δημόσια τις διαφορετικές τους απόψεις.

Η πλευρά Χαρίτση-Αχτσιόγλου-Ηλιόπουλου τάσσεται υπέρ των συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο, ενώ η μεριά Σακελλαρίδη και της παλαιάς φρουράς του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει πως πρέπει να κινηθούν πιο αριστερά με συμμαχίες ακόμη και με το ΜέΡΑ 25.

Οι ζυμώσεις «ασταθείς» μέσα στη Νέα Αριστερά

Οι ζυμώσεις και οι συζητήσεις, ενόψει και των αποφάσεων του Αλέξη Τσίπρα, έχουν φουντώσει, κάνοντας πιο ευδιάκριτες τις γραμμές που υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς.

Τον χορό άνοιξε ο Αλέξης Χαρίτσης που, με μια ανάρτησή του στα social media, ξεκαθάρισε πως πρέπει με δημοψήφισμα η βάση του κόμματος να αποφασίσει την πορεία του κόμματος, σημειώνοντας:

«Στην Αριστερά, ιστορικά, υπάρχουν δύο αποκλίνουσες προσεγγίσεις για το ποια πρέπει να είναι η στάση της σε στιγμές κρίσης.

Η πρώτη επιμένει στη λογική της αυτόνομης πορείας και σε έναν σκληρό πυρήνα ιδεολογικών και πολιτικών αναφορών. Κατά κανόνα, είναι μια στάση περιχαράκωσης και αναδίπλωσης στο όνομα των αντίξοων συνθηκών.

Η δεύτερη αναζητεί τη διέξοδο σε μέτωπα με όμοιες ιδεολογικά κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Κατά κανόνα, είναι μια στάση που προκύπτει από τη λογική του κατεπείγοντος. Αυτά που μας ενώνουν, είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Αυτές οι δύο γραμμές βρίσκονται σε διάλογο, συγκρούονται και συντίθενται. Αλλά σε κάθε στροφή, μία είναι αυτή που δίνει τον τόνο.

Είναι γνωστό ότι στη Νέα Αριστερά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς οφείλουμε να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι απολύτως λογικό και θεμιτό.

Τη δική μου θέση την έχω διατυπώσει ρητά και ανοιχτά. Δεν είναι μόνο προσωπική θέση. Είναι η θέση του ιδρυτικού συνεδρίου της Νέας Αριστεράς: Λαϊκό Μέτωπο με κοινό πρόγραμμα απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η θέση επικοινωνεί με το βασικό αίτημα των αριστερών και προοδευτικών πολιτών στην Ελλάδα του 2025. Και πιστεύω, επίσης, ότι εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών της Νέας Αριστεράς.

Ίσως κάνω λάθος. Όμως αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διαπιστώσουμε: τι πιστεύουν οι άνθρωποι που παλεύουν για τη Νέα Αριστερά.

Το θεωρώ ζήτημα πολιτικής εντιμότητας και κομματικής δημοκρατίας». Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης λίγες ώρες αργότερα σήκωσε το γάντι και εκείνος με ανάρτηση απάντησε τονίζοντας: «Κανείς δεν λέει ότι υπάρχει εύκολος δρόμος, ούτε υπάρχουν βεβαιότητες.

Είναι κοινή η αγωνία μας, παρά τις διαφωνίες μας.

Το σίγουρο είναι ότι στη Νέα Αριστερά θα υπερασπιστούμε από κοινού το κόμμα μας, τις λειτουργίες του, τα όργανά του και το καταστατικό του.

Το 1ο μας Συνέδριο έναν χρόνο πριν ήταν ένα ανοιχτό Συνέδριο, χωρίς αποκλεισμούς. Το ίδιο σώμα εξέλεξε τον Πρόεδρο, την Κεντρική Επιτροπή και ψήφισε τις θέσεις της Νέας Αριστεράς.

Στις 22-25 Ιανουαρίου θα γίνει το Προγραμματικό Συνέδριο της Νέας Αριστεράς που θα συζητήσει το Πρόγραμμα και τη στρατηγική του κόμματος.

Θα προχωρήσουμε με ενότητα και συντροφικότητα για να απαντήσουμε στις κοινές μας αγωνίες». Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το συνέδριο του κόμματος θα είναι δραματικό, εκτός και αν οι εξελίξεις προλάβουν τις διεργασίες και δούμε ακόμη και μια νέα διάσπαση στον χώρο της κεντροαριστεράς».