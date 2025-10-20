Εγκύκλιος Πλεύρη: Θα διανέμεται έντυπο με κυρώσεις σε παράνομους μετανάστες - Ποινή φυλάκισης έως και 2,5 χρόνια

Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, οι μετανάστες που εισέρχονται και παραμένουν στην Ελλάδα χωρίς να δικαιούνται άσυλο θα ενημερώνονται μέσω εντύπου για τις κυρώσεις που θα αντιμετωπίσουν.

Πρόκειται για μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται σε Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και σε για μετανάστες που προσέρχονται στην Υπηρεσία Ασύλου προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας.

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι θα διανέμεται, πέραν του λοιπού ενημερωτικού υλικού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, έντυπο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας σας ενημερώνει ότι οι Υπηρεσίες του θα εξετάσουν το αίτημα ασύλου σας σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν δεν είστε πρόσφυγας και δεν δικαιούστε προστασία, τότε έχετε εισέλθει και παραμένετε παράνομα στη χώρα, οπότε:

α) το αίτημά σας θα απορριφθεί,

β) θα σας επιβληθεί διοικητική κράτηση έως 24 μήνες

γ) διαπράττετε σοβαρό ποινικό αδίκημα, για το οποίο θα καταδικαστείτε και θα εκτίσετε ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια.

Ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε τις παραπάνω δυσμενείς συνέπειες είναι να αποχωρήσετε οικειοθελώς από την Ελλάδα και να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Και η πιο κατάλληλη στιγμή να το αποφασίσετε είναι τώρα, πριν την υποβολή της αίτησης ασύλου.

Στην περίπτωση που διαπράξετε βίαιες πράξεις ή επιδείξετε βίαιη συμπεριφορά εντός των Δομών που φιλοξενείστε, το αίτημα ασύλου σας θα απορριφθεί αμέσως, αφού θα θεωρηθείτε απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια στην Ελλάδα», αναφέρει η εγκύκλιος.

