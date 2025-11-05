«Είχα μια φανταστική συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη»: Η πρώτη ανάρτηση της Γκιλφόιλ μετά το Μαξίμου

Σε θερμό κλίμα πραγματοπιήθηκε η συνάντηση με τη νέα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μάλιστα, αφού εξέφρασε ήδη από το Μαξίμου ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και χώρα ζωτικής σημασίας, έσπευσε να αναρτήσει δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα που εκφράζει και γραπτώς τον θαυμασμό της για την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση αναφέρει: «Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Υπό την ηγεσία του Πρόέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επικεντρώνεται στα αποτελέσματα – στην οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και πεποίθηση και είναι ένας ζωτικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας», αναφέρει η ανάρτηση.
