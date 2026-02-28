Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το απόγευμα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ θα πραγματοποιηθεί σήμερα (28/02) στις 18:30 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η συνεδρίαση θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Το πρωί του Σαββάτου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν.
«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες».
