Έκτακτη σύσκεψη σήμερα (3/3) το ΥΠΕΝ για τη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας

Έκτακτη σύσκεψη θα πραγματοποιήσει σήμερα (3/3) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή του Υπουργού και του Υφυπουργού, Σταύρου Παπασταύρου και Νίκου Τσάφου και των ΡΑΑΕΥ, MOTOR OIL και ΕΛΠΕ (Helleniq Petroleum).
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας φυσικού αερίου.
Η ατζέντα της σύσκεψης περιλαμβάνει τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.
