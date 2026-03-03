Μενού

Έκτακτη σύσκεψη σήμερα (3/3) το ΥΠΕΝ για τη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας

Θα λάβει χώρα σήμερα (3/3) έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας | EUROKINISSI
Έκτακτη σύσκεψη θα πραγματοποιήσει σήμερα (3/3) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή του Υπουργού και του Υφυπουργού, Σταύρου Παπασταύρου και Νίκου Τσάφου και των ΡΑΑΕΥ, MOTOR OIL και ΕΛΠΕ (Helleniq Petroleum).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας φυσικού αερίου.

Η ατζέντα της σύσκεψης περιλαμβάνει τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

