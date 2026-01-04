Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα

Σύμφωνα με πληροφορίες αύριο (4/1) στις 11.00 θα υπάρξει νέα σύσκεψη για το αγροτικό στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές πρόκειται για ανεπίσημη προγραμματισμένη σύσκεψη.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αγρότες ομόφωνα αποφάσισαν ότι το επόμενο διάστημα μετά τα Φωτά, θα γίνει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς ακόμη και των παραδρόμων.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος από το μπλόκο Νίκαιας μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε: «Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική θα έλεγα, από όλα τα μπλόκα της χώρας. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο.

Δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη, παρά μόνο για ανυποχώρητο αγώνα, μέχρι να υπάρχει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων, ώστε να μπορούμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε.

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, Πέμπτη και Παρασκευή, με 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά στρατηγικά σημεία, για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται ούτε ο χρόνος να μας νικήσει, ούτε η κούραση. Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», είπε ο κ.Μαρούδας και πρόσθεσε για το κλείσιμο δρόμων:

«Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».