ΕΛΑΣ: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή - Τα 75 πρόσωπα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), ολοκληρώνοντας έτσι την οργανωτική της δομή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Πολιτική Επιτροπή αποτελεί ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη.

Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

ΕΛΑΣ: Τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής

Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής:

Αλέξης Τσίπρας Μίλτος Χατζηγιαννάκης Αθανασιάδης Χάρης Αϊβαλής Βασίλης Ακριβούλη Ζωή Αλεξίου Σωτήρης Αντωνοπούλου Μαριζέτα Αποστόλου Στυλιανός Βασιλειάδης Γιώργος Γαβρόγλου Κώστας Γιωτάκη Φανή Γκασούκα Δήμητρα Δήμτσας Κωστής Διαμαντοπούλου Τζένη Δρίτσας Σπύρος Ζαννιάς Αναστάσης Ζάχαρης Βαγγέλης Θεοδωράκης Γρηγόρης Ιωακειμίδης Γιώργος Καλλούλι ‘Αντζελα Καλογιάννης Απόστολος Καλογήρου Μιχάλης Καμμά Μαρία Καρπουχτσής Κώστας Καρτερός Θανάσης Κόκκαλης Πέτρος Κοτσακάς Κωστής Κουντούρη Φανή Κουτεντάκης Φραγκίσκος Κουφονικολάκου Θεώνη Κρικρής Γιώργος Κωνσταντινίδης Γιώργος Λαγουβάρδος Κώστας Λαλιώτου Ιωάννα Λεπενιώτη Μαρία Λιάκος Δημήτρης Λυρίτσης Δημήτρης Μαγκλάρας Βασίλης Μαραντζίδης Νίκος Μαυρουδής Χάρης Μαυρωνά ‘Αννα Μαρία Μόσχος Θωμάς Μουμουλίδης Θέμης Μπακαδήμα Φωτεινή Μπαλατσούκας Γιώργος Μπέρδου Κατερίνα Νταφόπουλος Δημήτρης Νυφούδης Νίκος Παγκάλου Φωτεινή Πάντζιου Γραμμάτη Παπαγεωργίου Παυσανίας Παπαδοπούλου ‘Αννα Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης Πεππέ Γιάννα Πετρακάκης Μανώλης Πλειώνης Μανώλης Ρέντζου Εύα Σαλπέας Γιάννης Σαουλίδης Αντώνης Σκανδάμης Μαρίνος Στυλιανού ‘Αρης Τεμπονέρας Διονύσης Τζήμητρας Χάρης Τόσκας Μίλτος Τούμπουρος Κώστας Τουμασάτου Μαριάννα Τουρλίδης Γεώργιος Τρίαντος Νίκος Τσαγκλή Χριστίνα Τσιριγώτη Ζαχαρούλα Τσουρούτας Νίκος Φωτονιάτα Ευγενία Χαΐδος Γιάννης Χειλάκης Αιμίλιος Χριστοδούλου Χρήστος