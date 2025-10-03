Έλενα Ακρίτα: Καταψήφισε την αγορά τέταρτης Belharra - «Λάθος απόφαση» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Λήξαν χαρακτηρίζουν κύκλοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία το θέμα που δημιουργήθηκε με τη βουλευτή του κόμματος Έλενα Ακρίτα, η οποία σήμερα, κόντρα στο κόμμα της, καταψήφισε την αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belharra.

«Είχε ενημερώσει ότι θα καταψηφίσει» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι ίδιες πληροφορίες από τον ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μία «λάθος απόφαση, διότι η υπερψήφιση ήταν απόφαση κόμματος».

«Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα διαγραφής» προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο, πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να επικοινωνεί μαζί της και να την «επιπλήττει» για την απόφασή της.

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη Belharra

Ψηφίσθηκε σήμερα, με ευρύτερη πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN».

Όπως αναφέρει σχετικά το ΑΠΕ - ΜΠΕ, υπέρ των σχεδίων των Συμβάσεων που αφορά την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra, επίπεδου Standard 2++, όπως και την αναβάθμιση των τριών προηγουμένων από επιπέδου Standard 2 σε Standard 2++ ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων «υπέρ» έναντι 45 «κατά» και 4 «παρών», επί 292 ψηφισάντων, υπερψηφίσθηκε το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το σχέδιο της κύριας Συμφωνίας μετά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν με κοινό αίτημα Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας