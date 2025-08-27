Ένταση ανάμεσα σε Κέλλα και αγρότες στην Ελασσόνα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έσπασε το απόστημα»

Εκρηκτική ήταν η σημερινή σύσκεψη στην Ελασσόνα, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα, στον οποίο διαμαρτυρήθηκαν αρκετοί αγρότες για τις περιουσίες τους που καταστρέφονται από την «ευλογιά των αιγοβροπάτων».

Συγκεκριμένα, οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν πως η ευλογιά καταστρέφει τα κοπάδια τους και οι πληρωμές - αποζημιώσεις αργούν όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εγώ προσωπικά, είμαι ταμπέλα, δεν έχω χρήματα, με περιμένουν γιατί έχω πρόσωπο. Θυσίασα και εμένα και την οικογένειά μου, ανέφερε αγρότης, με άλλον παραγωγό να συμπληρώνει: «Έχετε ευθύνη και πρέπει να απαντήσετε σε όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ μέσα».

Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός απάντησε σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα δείτε και διευθύνσεις, και ονόματα και δεσμεύσεις περιουσιών και δέσμευση οτιδήποτε κινητού ή ακίνητου. Το απόστημα έσπασε».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλία πήρε επιδότηση κοντά στα 200.000 ευρώ

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα κοπάδια προβάτων, με τους αναρτημένους πίνακες του Οργανισμού να αποκαλύπτουν το μέγεθος του σκανδάλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Open, ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλία φαίνεται να πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και πιο συγκεκριμένα σημαντικά ποσά που άγγιζαν τα 200.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το ιδιωτικό ΚΤΕΟ έλαβε 140.000 ευρώ το 2023 και 54.000 ευρώ το 2024, χωρίς όμως να έχει δηλώσει κάποιο κοπάδι από πρόβατα.