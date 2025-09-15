Έντονο κλίμα επικράτησε κατά την τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα, με τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα να αποδοκιμάζεται από δημιουργούς και εργαζόμενους στον χώρο του κινηματογράφου.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο κ. Φωτήλας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο σύστημα διαχείρισης και κατανομής των πόρων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του ΕΚΚΟΜΕΔ, αλλά και στις γενικές πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού κινηματογράφου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κοινού.

Η φράση του πως «τα νούμερα είναι αμείλικτα» για όσους αμφισβητούν τη θετική εικόνα που παρουσίασε, προκάλεσε δυσαρέσκεια, όπως και η δήλωσή του ότι «δεν χρειάζεται να αναγάγουμε το κλάμα σε τέχνη».

H απάντηση στον Ιάσωνα Φωτήλα

Σχεδόν όλοι οι δημιουργοί που ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν βραβεία, επέκριναν ανοιχτά την πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού και τη στάση του υφυπουργού. Παρά την κριτική, ο κ. Φωτήλας ζητούσε συνεχώς τον λόγο για να απαντήσει, γεγονός που πυροδότησε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην αίθουσα.

Η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε όταν ο υφυπουργός δήλωσε: «Δεν μπορείς να έρχεσαι σε ένα φεστιβάλ που του δίνεις 300.000 ευρώ τον χρόνο και να ακούς ‘ου’... Δεν είναι και ό,τι καλύτερο».

Η φράση αυτή προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις, με παρευρισκόμενους να του φωνάζουν: «Δικά σου είναι τα λεφτά ρε; Από την τσέπη σου τα έβαλες;»

Κοιτάξτε εδώ την έπαρση και την ειρωνεία του υφισταμένου της Μενδώνη, απέναντι στους κινηματογραφιστές που αντιδρούν στην υποχρηματοδότηση:

- "Να έρχεσαι σε ένα φεστιβάλ που του δίνεις 300 χιλιάδες το χρόνο για να ακούς "ουυυυ" δεν είναι και το καλύτερο"

