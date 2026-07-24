Εντός του Προεδρικού Μεγάρου η δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδου Αττικού για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας όπου φέτος συμπληρώνονται 52 χρόνια, πραγματοποιείται εκτάκτως εντός Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Αντίστοιχα, η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου.

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Οι προσκεκλημένοι στη φετινή δεξίωση ανέρχονται σε 1.700 περίπου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα μέλη της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, οι δύο πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι τέσσερις πρώην Πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, οι 20 Έλληνες ευρωβουλευτές και οι 300 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων των 30 ανεξάρτητων, καθώς και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν πρόσφατα, στο πλαίσιο των πολιτικών ανακατατάξεων στον χώρο της Αριστεράς.

Έχουν επίσης προσκληθεί ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι αρχηγοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι δικαστικοί, πρυτάνεις, αντιστασιακοί (περισσότεροι από 500), υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πρόεδροι κοινωφελών ιδρυμάτων, επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, προσωπικότητες από τον χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και μέλη συλλόγων, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους προσκεκλημένους έχουν οι πρώτοι των πρώτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, Γιώργος Μυριάδης, με βαθμό 19,80, και Ανδρέας Οικονομόπουλος, με βαθμό 19,75.

Στη δεξίωση θα παραστούν επίσης η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», Παναγιώτα Διαμαντή, καθώς και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τον υποδειγματικό χειρισμό και την ψύχραιμη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από σοβαρή μηχανική βλάβη στον κινητήρα.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με κλασικά έργα των Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι και Διονύση Σαββόπουλου, καθώς και μελωδίες από το διεθνές ρεπερτόριο.

