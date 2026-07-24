Αυτοί που δεν θα πάνε στην Προεδρία, ο κίνδυνος στριμώγματος και η απαισιοδοξία Γεραπετρίτη για τον Κόλπο

Εντός των τειχών του Προεδρικού θα γίνει σήμερα η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, καθώς οι δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις δεν επέτρεψαν να γίνει το ετήσιο event στον κήπο. Μαζί με τις συζύγους θα πάνε Τασούλας και Μητσοτάκης, ενώ στο κιόσκι θα κάτσουν επίσης ο Ανδρουλάκης, ο Κουτσούμπας και ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Δεν πάνε, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, η Δούρου, η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος και ο Νατσιός.

Επίσης, δεν έχουν προσκληθεί αρχηγοί μη κοινοβουλευτικών κομμάτων, όπως η Καρυστιανού, ο Βαρουφάκης, ο Σακελλαρίδης, ενώ και η Λατινοπούλου έχει προσκληθεί ως ευρωβουλευτής.

Ο Αλέξης που, ως πρώην πρωθυπουργός, έχει πάρει πρόσκληση δεν πρόκειται να πάει, ενώ πιθανότατα δεν θα πάει ούτε ο Σαμαράς. Εκτιμώ πάντως ότι λόγω του εσωτερικού χώρου, το πάρτι φέτος θα σχολάσει νωρίτερα.

Ο κίνδυνος στριμώγματος

Μιας και λέω για την Προεδρία, να σας πω ότι εκτιμώ ότι θα υπάρξει αρκετό στριμωξίδι φέτος, καθώς είναι άλλο να απλώνεται ο κόσμος σε 25 στρέμματα κήπου και αλλιώς να πηγαίνουν σε δύο μεγάλες αίθουσες, την αίθουσα δεξιώσεων και την παρακείμενη αίθουσα διαπιστευτηρίων.

Οι πολιτικοί αρχηγοί με τον ΠτΔ πάντως θα ανέβουν σε ένα σαλονάκι στον πρώτο όροφο της Προεδρίας, ώστε να μπορούν να συζητήσουν άνετα, για όσο διάστημα καθίσουν, χωρίς να τους κοιτάζει... όλη η δεξίωση, όπως θα συνέβαινε αν έμεναν στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων.

Βλέπετε, στον κήπο το κιόσκι έχει ικανή απόσταση από τους συγκεντρωμένους και τους δημοσιογράφους και διασφαλίζει μια κάποια ιδιωτικότητα.

Απαισιοδοξία για τον Κόλπο

Στα ενδότερα της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, μου λένε ότι ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε μία πολύ αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, εκφράζοντας έντονη απαισιοδοξία για την πορεία του πολέμου.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι αυτή τη στιγμή ίσως είμαστε στην ίδια κατάσταση που ήμασταν στις αρχές του πολέμου την άνοιξη και δεν φαίνεται προοπτική αποκλιμάκωσης, καθώς εντός του Ιράν έχουν επικρατήσει οι πιο σκληροπυρηνικοί που αποτρέπουν την οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα και προφανώς για νέα επιδότηση στο Diesel κίνησης, καθώς οι τιμές παραμένουν και θα παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα.

Τι λέει ο Σαμαράς για τον Σαλμά;

Ο Αντώνης Σαμαράς είναι αρκετά σιωπηλός το τελευταίο διάστημα και παρακολουθεί από μια απόσταση τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, εκτιμώντας ότι το βαθύ θέρος δεν είναι η καλύτερη περίοδος για να εκδηλώσεις πολιτική πρωτοβουλία.

Πάντως, τίθεται ένα ερώτημα μετά από τα όσα βγαίνει και λέει ο Μάριος Σαλμάς για την περίοδο της Novartis, τις σχέσεις του Άδωνι με την εταιρεία και άλλα τινά: ο πρώην πρωθυπουργός θα πάρει στο κόμμα του έναν πολιτικό που ήταν έτοιμος να πάει στις ΗΠΑ ως προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά δεν έπεισε ουσιαστικά ποτέ τους Αμερικανούς για την αξιοπιστία του;

Διότι, αν θυμάστε, βασικός ελεγχόμενος του σκανδάλου ήταν ο Σαμαράς ως προς τα πολιτικά πρόσωπα με κάτι απίθανες ιστορίες για τροχήλατες βαλίτσες. Σημειωτέον, ο Σαλμάς συζητείται για το ψηφοδέλτιο του Βορείου Τομέα Αθηνών, καθώς δεν θέλει να πολιτευτεί ξανά στην Αιτωλοακαρνανία.