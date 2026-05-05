Επανέρχεται με βαριές κουβέντες ο Καστανίδης: «Απειλούσαν μέχρι και οργανώσεις για να μην με βάλουν ομιλητή»

Τοποθέτηση αναφορικά με την παραίτησή από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έκανε ο Χάρης Καστανίδης, λέγοντας πως ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, και οι συνεργάτες του αυτοί που τού έδειξαν την πόρτα της εξόδου.

«Όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα το οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μία παραίτηση, ώστε τα πράγματα να πάρουν την πραγματική τους διάσταση», ανέφερε ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας σήμερα, Τρίτη (05/05), στον ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος έκανε λόγο μέχρι και για «επεμβάσεις» και «απειλές» σε οργανώσεις, με σκοπό να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής.

«Μετά από τις εκλογές του 2023 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκα ποτέ για να αναλάβω παρουσίαση θέσεων του κινήματος» σημείωσε.

Ερωτώμενος για τα λόγια του Νίκου Ανδρουλάκη για την παραίτηση, είπε: «Πρώτον, δεν με απομάκρυνε ο Σημίτης, το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός Μεταφορών καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Δεύτερον, το 2012 διαγράφηκαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για το Μνημόνιο. Ενώ είχε συμφωνηθεί ότι θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, παραβιάστηκε η συμφωνία και υπεγράφη το Μνημόνιο την ώρα που δήλωνε ο Τόμσεν ότι αυτό θα επιβάρυνε το χρέος».

Επέμεινε πως δεν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά απ΄αυτό που χαρακτήρισε ως «κόμμα Ανδρουλάκη» και υπενθύμισε πως στις ευρωεκλογές του 2024 είχε τεθεί θέμα ηγεσίας, αλλά εκείνος δεν αμφισβήτησε την προεδρία Ανδρουλάκη, παρότι ήταν, όπως είπε, ««αποκλεισμένος από το κόμμα».

Τέλος, απαντώντας σε φήμες που φέρουν τον ίδιο σε επικοινωνία με άλλα κόμματα ή πρόσωπα, ο κ. Καστανίδης διαβεβαίωσε πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

«Θα παραμείνω στην πολιτική ζωή του τόπου μόνος, πολλές φορές έχω πάρει μοναχικές αποφάσεις» κατέληξε.