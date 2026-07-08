Επεισόδιο Χατζηβασιλείου με Νταβούτογλου για το Κυπριακό: «Έχουμε εισβολή από το 1974 - Παράνομη εισβολή»

Εντονη ήταν η αντίδραση του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου στα όσα είπε ο Αχμέτ Νταβούτογλου για το ζήτημα της Κύπρου στο πλαίσιο του 30th Annual Government Roundtable – Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology του Economist Impact, που πραγματοποιείται στο Λαγονήσι.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο Νταβούτογλου υποστήριξε ότι για το Κυπριακό ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς δεν αποδέχθηκε το σχέδιο Ανάν με το δημοψήφισμα του 2004. Επισήμανε ακόμη ότι η Ε.Ε. δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου καθώς υπήρχαν εκκρεμότητες.
Απαντώντας ο Τ. Χατζηβασιλείου τόνισε πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το ένα τρίτο της Κύπρου και πως η απόφαση της Ε.Ε. να εντάξει τη χώρα στους κόλπους της ήταν απολύτως ορθή. Ως ενδεδειγμένη λύση, επανέλαβε τη θέση υπέρ μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Από την πλευρά του, ο Νταβούτογλου ανταπάντησε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι δίκαιη και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, με τον Ελληνα υφυπουργό Εξωτερικών να τον διακόπτει και να επαναλαμβάνει πως «στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή».
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