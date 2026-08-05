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Επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι: Στήριξη της Αιγύπτου στην Ελλάδα για τις πυρκαγιές

Την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πυρκαγιές, εξέφρασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ Σίσι.

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Μητσοτάκης - Αλ Σίσι
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Abdel Fattah El-Sisi

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. El-Sisi εξέφρασε την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί. 

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.

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