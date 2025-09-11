Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ: «Ανεπίτρεπτη η παραβίαση της εκεχειρίας»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί (Tamim bin Hamad Al Thani) είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ημέρες μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι η διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
