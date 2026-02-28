Μενού

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο των ΗΑΕ για τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με ηγέτες της περιοχής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «Foreign Policy»
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan. 

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

