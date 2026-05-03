Επίσκεψη Γερμανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα: Πότε τον υποδέχεται ο Γεραπετρίτης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί, τη Δευτέρα 4 Μαΐου και ώρα 12:10, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στη 13:50, δηλώσεις των δύο Υπουργών προς τον Τύπο, μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.