Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ - Τι ώρα θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου

Επίσκεψη στη Ραμάλα και την Ιερουσαλήμ, αναμένεται να πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο κρίσιμης διπλωματικής αποστολής που στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και στη διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή.

Στη Ραμάλα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 12.30μμ με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, διασφαλίζοντας τη σταθερή ελληνική θέση για το Παλαιστινιακό, που αφορά τη λύση δύο κρατών αλλά και τη στήριξη σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Ακολούθως, στην Ιερουσαλήμ στις 14.30 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης πρόκειται να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις 17.45 ο πρωθυπουργός πρόκειται να συμμετάσχει και στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής, Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στη Σύνοδο αναμένεται να τονιστεί το μήνυμα της βαθύτερης συνεργασίας των τριών χωρών σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η Ελλάδα, ως αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής στην περιοχή, είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην επόμενη ημέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω της εξέτασης συμμετοχής σε Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.