Επίσκεψη Μητσοτάκη στα έργα ανάπλασης στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - «Υλοποιείται ένα όραμα δεκαετιών»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη (28/04), επίσκεψη στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, όπου είδε τα έργα ανάπλασης.

Τα έργα στο σημείο αποτελούν μέρος ευρύτερων πολεοδομικών παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση αρχαιολογικής - πολιτιστικής ζώνης μήκους 4 χιλιομέτρων και συνολικής έκτασης 15.000 στρεμμάτων στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων Α.Ε» Χρόνη Ακριτίδη για τις εργασίες που υλοποιήθηκαν σε έκταση 28.360 τετραγωνικών μέτρων και τον σχεδιασμό για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν.

Επίσκεψη Μητσοτάκη - Μενδώνη στα έργα ανάπλασης στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Επίσκεψη Μητσοτάκη - Μενδώνη στα έργα ανάπλασης στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

«Ένα όραμα δεκαετιών, που αφορούσε ουσιαστικά ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας, σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός στο τέλος της επίσκεψής του.

«Εντυπωσιάζομαι από την ποιότητα των εργασιών και από την πολύ μεγάλη πολιτιστική σημασία που το έργο αυτό έχει για την ανάδειξη της Αθήνας, για τους κατοίκους της, αλλά και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών της» προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε:

Επίσκεψη Μητσοτάκη - Μενδώνη στα έργα ανάπλασης στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

«Και βέβαια, θέλω να τονίσω για το ζήτημα της κυκλοφορίας των οχημάτων ότι η κατεύθυνση την οποία έχουμε συζητήσει με το υπουργείο Μεταφορών -και θα υπάρχουν ανακοινώσεις πολύ σύντομα- είναι ότι για τρεις μήνες ο δρόμος μπορεί να δοθεί πιλοτικά στην κυκλοφορία των οχημάτων, έτσι ώστε να δούμε πώς αντιδρά η πόλη και κυρίως να διαπιστώσουμε αν αυτή η κυκλοφορία των οχημάτων βοηθάει ή επιβαρύνει τελικά την κίνηση στο κέντρο».

Επίσκεψη Μητσοτάκη - Μενδώνη στα έργα ανάπλασης στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Η ανάπλαση ενισχύει επίσης το πράσινο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς φυτεύθηκαν 160 δέντρα και 8.500 καλλωπιστικά φυτά, βελτιώνει την ασφάλεια μέσω της τοποθέτησης σχεδόν 270 φωτιστικών σωμάτων και ιστών, και διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση για ΑμεΑ σε όλη την έκταση του πεζοδρόμου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλύφθηκαν σημαντικές αρχαιότητες, που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π. Χ. έως τα βυζαντινά χρόνια, και θα αποδοθούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας έως τις αρχές του 2027 με τρόπο που θα αναδεικνύει τη σημασία τους.

Επίσκεψη Μητσοτάκη - Μενδώνη στα έργα ανάπλασης στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πλευρά της ανέφερε: «Ένα όραμα για την Αθήνα, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, που πήρε σάρκα και οστά από τη δεκαετία του ΄90 και εξής, σήμερα είναι πια πραγματικότητα. Με την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας αποδίδεται στην πόλη ένα τμήμα της, το οποίο αναδεικνύει την Αθήνα στη μακρά ιστορική της διάρκεια, καθώς συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου με το Ζάππειο, με τον Εθνικό Κήπο και με όλα τα ευρήματα, τα οποία εντοπίζονται διάσπαρτα στην περιοχή. Είναι η διαφυγή προς τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα».

Επίσκεψη Μητσοτάκη - Μενδώνη στα έργα ανάπλασης στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI