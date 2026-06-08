Ο Μητσοτάκης εναντίον του «ρολογιού» στην κούρσα για μετασχηματισμό: Τα πρόσωπα που θα μετακινήσει

Με τον χρόνο για την Πέμπτη (11/6) οπότε και θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός να μετρά αντίστροφα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται με την επιστροφή του σήμερα από τη Βοστώνη να αποκρυσταλλώσει τις αποφάσεις του ως προς το εάν θα προχωρήσει σε ευρύτερες ή σε σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Εάν, δηλαδή, θα καλύψει μόνο τις κενές θέσεις του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη που θα αναλάβει καθήκοντα Γραμματέα της ΝΔ και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά ή θα ανακατέψει περισσότερο την «τράπουλα».

Κλειδί για τις αλλαγές αποτελεί η μετακίνηση ή μη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σε ρόλο αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, καθώς αυτό θα σημάνει αλλαγές και στο σχήμα του Μεγάρου Μαξίμου.

Μητσοτάκης ενώπιον «ανακατέματος»

Ο ίδιος θεωρείται ότι έχει φέρει τον δύσκολο ρόλο εις πέρας με απόλυτη επάρκεια, αντιμετωπίζοντας ουκ ολίγες «καυτές πατάτες». Και το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει συνιστά γρίφο για γερούς λύτες. Εξ ού και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει καταλήξει ακόμα ούτε στην αλλαγή ούτε στον αντικαταστάτη του.

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Στα ονόματα που έχουν συζητηθεί είναι αυτό της εκπροσώπου τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου υπό το δεδομένο ότι δεν έχει πολιτευθεί ακόμη με σταυρό και εισερχόμενη στην κυβέρνηση στο επικρατείας θα μπορούσε να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντα της εκπροσώπου και κατά την προεκλογική περίοδο των περιορισμένων εμφανίσεων των υποψήφιων βουλευτών.

Έντονα ακούγεται και το όνομα του Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος όμως συζητούνταν για επαναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών ως Υφυπουργός για ευρωπαϊκά θέματα τα οποία γνωρίζει άριστα, ώστε να προετοιμάσει και την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ισχυρές πιθανότητες συγκεντρώνει κατά πληροφορίες ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, που έχει εμπειρία στο «μπαρουτοκαπνισμένο» πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Στα σενάρια που διακινήθηκαν για την αντικατάσταση του κ. Μαρινάκη συγκαταλέγονται επίσης η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα που ανήκει στη νέα γενιά της ΝΔ και έχει αποκτήσει εμπειρία σε ένα δύσκολο πόστο. Τις τελευταίες ώρες μάλιστα ορισμένοι δεν αποκλείουν τη μετακίνησή του στη θέση του κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών.

Εάν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει ευρύτερες ανακατατάξεις στο Μέγαρο Μαξίμου, τότε πιθανή θεωρείται μία μετακίνηση εκεί σε επιτελικό ρόλο στρατηγικής επικοινωνίας του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Ως προς το κενό που αφήνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς εντονότερα για το χαρτοφυλάκιό του κούγεται το βουλευτής Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρωνιάς, ο οποίος είχε στηρίξει το 2015 την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την προεδρία της ΝΔ.