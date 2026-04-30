Επιστολή Καρασμάνη για το φράγμα Αλμωπαίου: «Τα όρια της υπομονής των πολιτών της Πέλλας έχουν εξαντληθεί»

Επιστολή έστειλε ο Γιώργος Καρασμάνης στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Νίκο Παπαθανάση και Χρίστο Δήμα για το αρδευτικό δίκτυο του φράγματος Αλμωπαίου, τονίζοντας πως «οι πολίτες της Πέλλας έχουν εξαντληθεί».

Ξεκινώντας την επιστολή του με θέμα «Η ηθική, το δίκιο και οι δεσμεύσεις επιτάσσουν την άμεση υλοποίηση του αρδευτικού δικτύου Αλμωπαίου», ο κ. Καρασμάνης απευθυνόμενος στους δύο υπουργούς, υπογράμμισε πως «παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβεβαιώσεις, το αρδευτικό δίκτυο του Αλμωπαίου ποταμού να παραμένει σε απόλυτη στασιμότητα».

Η επιστολή έρχεται σε συνέχεια της ανοιχτής επιστολής 5 βουλευτών ΝΔ για το επιτελικό κράτος στα και της χθεσινής κόντρας Ταχιαου- Γιόγιακα στη Βουλή για έργα στην Ηγουμενίτσα.

Ολόκληρη η επιστολή του Γιώργου Καρασμάνη:

«Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι Νίκο και Χρίστο, Αναγκάζομαι να επικοινωνήσω μαζί σας με αυτή την επιστολή, καθώς τα όρια της υπομονής μου - και κυρίως των πολιτών της Πέλλας έχουν εξαντληθεί.

Είναι αδιανόητο ενάμιση χρόνο μετά, παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβεβαιώσεις, το αρδευτικό δίκτυο του Αλμωπαίου ποταμού να παραμένει σε απόλυτη στασιμότητα.

Ας βάλουμε τα γεγονότα στην σειρά γιατί η καθυστέρηση δεν δικαιολογείται: Μετά τον «ύποπτο» χαρακτηρισμό του διαγωνισμού ως άγονου, Νίκο, συναντηθήκαμε στις 12-10-2024. Κατανόησες (όπως δήλωσες) την απογοήτευση, την ανησυχία και την αδικία που είχε συντελεστεί, γνωρίζοντας τις πολύχρονες προσπάθειές μου και την απόλυτη ταύτισή μου με το έργο του φράγματος Αλμωπαίου, καθώς και την τεράστια αναπτυξιακή, οικονομική και περιβαλλοντική σημασία του για την Πέλλα και τη Μακεδονία.

Σε ανοιχτή ακρόαση με τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα, μου δώσατε ρητή διαβεβαίωση ότι δεν πρέπει να ανησυχώ, ότι το έργο θα ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα, θα προκηρυχθεί άμεσα, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το 2025 και να ολοκληρωθούν το 2026, όπως αρχικά προβλεπόταν.

Σε νέα συνάντηση που είχαμε 29-01-2025, με ενημέρωσες ότι το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με 155 εκατομμυρίων ευρώ. Με εντολή σου ακολούθησε σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων, παρουσία της Γενικής Γραμματέως, στελεχών και συνεργατών σου, κατά την οποία εξετάστηκαν διεξοδικά όλες οι πτυχές ένταξης και υλοποίησης του έργου στο ΕΠΑ, με φορέα εποπτείας το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Άμεσα, στη συνέχεια, είχα συνάντηση μαζί σου, Χρίστο, όπου μου δήλωσες άγνοια και ότι το Υπουργείο δεν έχει καμία αρμοδιότητα για την κατασκευή αρδευτικών δικτύων. Επέστρεψα εκ νέου σε σένα, Νίκο, και με διαβεβαίωσες ότι τα χρήματα υπάρχουν και ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την έναρξη της διαδικασίας. Από το σημείο αυτό και μετά ακολούθησαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και με τους δυο σας, χωρίς ωστόσο καμία απολύτως πρόοδο — το έργο παραμένει κολλημένο.

Παρά το γεγονός, Χρίστο, ότι αναγνώρισες αυτή τη διελκυστίνδα και δεσμεύτηκες να εξετάσεις το θέμα και να δώσεις λύση, λύση δεν υπήρξε. Επανήλθα εκ νέου στον Νίκο, ο οποίος με διαβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι τα χρήματα υπάρχουν και έχουν διατεθεί στο Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα, σε κοινή μας συνομιλία, επιβεβαίωσε και προς εσένα ότι οι πόροι για το έργο είναι εξασφαλισμένοι.

Ωστόσο, πριν το Πάσχα, μετά από όλα αυτά, μου δηλώσατε αδυναμία και ότι ο μοναδικός που μπορεί να λάβει απόφαση για το έργο είναι ο Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζω ότι το 2022 αποφασίστηκε, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θοδωρή Σκυλακάκη σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων, ο ταμιευτήρας να ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014–2022, στο Μέτρο 4.3.1, το οποίο εκπονήθηκε επί υπουργίας μου, και να μεταφερθεί ως συνεχιζόμενο έργο στη νέα προγραμματική περίοδο 2023–2027.

Το αρδευτικό δίκτυο, από την άλλη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ «Ύδωρ 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 34,5 εκατομμύρια προέρχονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο φάκελος του έργου και η οικονομοτεχνική μελέτη καταρτίστηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία Deloitte και κατατέθηκαν στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.

Στη συνέχεια εγκρίθηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή, υπό την προεδρία σου, Νίκο, με τη συμμετοχή του Υπουργού Θοδωρή Σκυλακάκη. Αντιλαμβάνεστε, μετά τα όσα προηγήθηκαν, ότι η ηθική, το δίκιο και οι ειλημμένες δεσμεύσεις επιτάσσουν την άμεση υλοποίηση του έργου. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις. Ο λαός της Πέλλας δεν θα ανεχτεί ασυνέπεια και αναξιοπιστία.

Το έργο αυτό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, είναι έργο ζωής και «κόκκινη γραμμή», πέραν της οποίας δεν υπάρχει περιθώριο υποχώρησης. Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα στη χρηματοδότηση του έργου και να καθοριστεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο λαός της Πέλλας δεν θα μας το συγχωρήσει. Με εκτίμηση, Γιώργος Καρασμάνης

Η επιστολή εστάλη στους Υπουργούς: Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα. Κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό»,