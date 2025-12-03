«Επιτέλους»: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την ομιλία Τσίπρα - Τι είπαν στελέχη και πολίτες

Ποικίλλουν από αισιόδοξες έχως πολύ αισιόδοξες οι πρώτες αντιδράσεις όσων παρευρέθηκαν στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», για την παρουσίαση του βιβλίου του.

Κοινός παρονομαστής η ελπίδα, τόσο πολιτικών όσο και πολιτών, στη σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας ως αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Επιτέλους αρχίζει η πορεία για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής, πατριωτικής, δημοκρατικής παράταξης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ΓΙάννης Μαντζουράνης.

«Σίγουρα αλλαγή σελίδας. Το ζήτημα είναι ποιοι θα είναι στην ίδια σελίδα, ποιοι θα αργοπορήσουν να υπογράψουν και ποιοι θα αρχίσουν να διαβάζουν. Όπως είπε ο Αλέξης, μακριά οι εγωισμοί», δήλωσε η Ρένα Δούρου.

Ήταν μία καταπληκτική εκδήλωση, δεν περίμενα τόσο κόσμο. Έναν κόσμο διψασμένο που ζητά από τον Αλέξη μία πρωτοβουλία για να απεμπλακούμε από αυτό το πράγμα που πάει να γίνει επταετία. Το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας», είπε ένας πολίτης στην κάμερα του Orange Press.