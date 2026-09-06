Επίθεση ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη για τα μέτρα: «Ψίχουλα στους πολίτες από το φαγοπότι που έστησε με τα καρτέλ»

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αντεπιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργόυ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για «ψίχουλα στους πολίτες από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει με τα καρτέλ και τα συμφέροντα».

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αντιπαραθέτει τα δύο πολιτικά σχέδια των κομμάτων, αναφορικά με τους μισθούς, την ακρίβεια, τις περιφερειακές ενότητες το ηλεκτρικό ρεύμα, ενίσχυση,

ΜΙΣΘΟΙ

Ο κατώτατος ως ταβάνι ή καλύτερες αμοιβές για όλους τους εργαζόμενους;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κατώτατος μισθός 1.000€ έως τον Ιανουάριο του 2028. Μείωση 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από 1.4.2027. Μέσος μισθός πάνω από 1.800€ έως το 2030

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Κατώτατος μισθός 1.000€ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800€ στο τέλος της τετραετίας. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και των ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά εργασίας.

Στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι καλύτερες αμοιβές, ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις και περισσότερη δύναμη στον εργαζόμενο.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Παρακολουθούμε τις τιμές ή παρεμβαίνουμε για να τις συγκρατήσουμε;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δεν προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη. Δεν προβλέπονται έλεγχοι απέναντι στα καρτέλ.

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη, με εκτιμώμενο όφελος άνω των 600€ τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Λειτουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Καταγραφής Τιμών «Από το Χωράφι στο Ράφι». Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους ανά κρίκο της αλυσίδας. Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ουσιαστικοί έλεγχοι απέναντι στα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές.

Η ακρίβεια απαιτεί έλεγχο της αγοράς και παρέμβαση στις τιμές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Μια φοροελάφρυνση ή πραγματικό δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Από το 2027, κατάργηση ΕΝΦΙΑ και μείωση τεκμηρίων κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους – 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Εθνικό Πρόγραμμα «Δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου» για κατοίκους οικισμών έως 1.000 κατοίκους.

Ψηφιακή κάρτα ενίσχυσης για το πρόσθετο κόστος ζωής σε μετακινήσεις, καύσιμα, θέρμανση, ενέργεια και βασικά αγαθά, με αυξημένη στήριξη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.Εγγυημένη πρόσβαση σε υγεία, φάρμακα, συγκοινωνίες και βασικές υπηρεσίες, καθώς και στήριξη στέγασης για δημόσιους λειτουργούς.

Περιφερειακή σύγκλιση σημαίνει να μπορείς να ζήσεις, να δουλέψεις και να μεγαλώσεις την οικογένειά σου στον τόπο σου.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Μείωση στη χονδρική ή πραγματική μείωση στον λογαριασμό;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Από 1/1/2027, μείωση 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ. Σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Ελάχιστη Εγγυημένη Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε νοικοκυριό, σε σταθερή και προσιτή τιμή, με στόχο μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, μέσω και μακροχρόνιων συμβάσεων με παραγωγούς ΑΠΕ.

Ενίσχυση του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ για συγκράτηση των τιμών και προστασία των νοικοκυριών.

Η ενεργειακή πολιτική δεν κρίνεται στα χρηματιστήρια. Κρίνεται στον λογαριασμό που φτάνει στο σπίτι.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

27 λεπτά τη μέρα ή πραγματική στήριξη;

- ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αύξηση επιδόματος από 300€ σε 400€ τον χρόνο ενώ ισχύουν ηλικιακά, εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια. Η πραγματική ενίσχυση: 100€ τον χρόνο — 27 λεπτά την ημέρα.

- ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, με όφελος 360–720€ ετησίως. Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Ειδική ενίσχυση για οικογένειες που φροντίζουν ανθρώπους με Αλτσχάιμερ και άνοια.

Η στήριξη των συνταξιούχων είναι φάρμακα, φροντίδα και αξιοπρέπεια κάθε μέρα.