Έρχεται επιτροπή για αγρότες και πρωτογενή τομέα: Απόφαση «αστραπή» Μητσοτάκη

Σύσταση επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Διάσκεψη των Προέδρων, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στο πλαίσιο ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για τους αγρότες.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ και ο γραμματέας της Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή. Στο αμέσως επόμενο διάστημα η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να εγκρίνει αυτή την πρόταση, η οποία έχει έγινε αποδεκτή από την Διάσκεψη των Προέδρων.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση προήλθε από το ΚΚΕ με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να αναφέρει ότι «διαφωνεί οριζοντίως και καθέτως το κόμμα του με την σύσταση της Επιτροπής».