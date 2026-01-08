Έρχεται επιτροπή για αγρότες και πρωτογενή τομέα: Απόφαση «αστραπή» Μητσοτάκη

Σύσταση επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Διάσκεψη των Προέδρων, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στο πλαίσιο ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για τους αγρότες.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ και ο γραμματέας της Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.
Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή. Στο αμέσως επόμενο διάστημα η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να εγκρίνει αυτή την πρόταση, η οποία έχει έγινε αποδεκτή από την Διάσκεψη των Προέδρων.
Η πρώτη επίσημη αντίδραση προήλθε από το ΚΚΕ με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να αναφέρει ότι «διαφωνεί οριζοντίως και καθέτως το κόμμα του με την σύσταση της Επιτροπής».
