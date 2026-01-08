Μενού

Έρχεται επιτροπή για αγρότες και πρωτογενή τομέα: Απόφαση «αστραπή» Μητσοτάκη

Σύσταση επιτροπής για τους αγρότες ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Διάσκεψη των Προέδρων, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Reader symbol
Newsroom
αγροτεσ
Έλληνας αγρότης | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σύσταση επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Διάσκεψη των Προέδρων, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στο πλαίσιο ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για τους αγρότες.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ και ο γραμματέας της Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή. Στο αμέσως επόμενο διάστημα η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να εγκρίνει αυτή την πρόταση, η οποία έχει έγινε αποδεκτή από την Διάσκεψη των Προέδρων.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση προήλθε από το ΚΚΕ με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να αναφέρει ότι «διαφωνεί οριζοντίως και καθέτως το κόμμα του με την σύσταση της Επιτροπής».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ