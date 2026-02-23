Ερντογάν για συνάντηση με Μητσοτάκη: «Μοναδικός μας στόχος είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των φίλων μας»

Αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπενθύμισε ότι στις 11 Φεβρουαρίου υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Τουρκία, σημειώνοντας πως είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν διεξοδικά τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις θέσεις των δύο χωρών σε ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, τα κείμενα που υπογράφηκαν κατά την επίσκεψη ενισχύουν το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παράλληλα, επανέλαβε τις τουρκικές θέσεις περί «τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης», επισημαίνοντας ότι έθεσε στον κ. Μητσοτάκη τις προσδοκίες της Άγκυρας για, όπως είπε, «πλήρη άσκηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».

Ο κ. Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στον στόχο αύξησης του ετήσιου όγκου εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών στα 10 δισ. δολάρια, από περίπου 7 δισ. δολάρια που ανέρχεται σήμερα.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, τόνισε ότι σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων, η Τουρκία επιδιώκει τη διεύρυνση των διεθνών της σχέσεων. «Μοναδικός μας στόχος είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των φίλων μας και να αποκτήσουμε νέους φίλους. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργούμε εχθρότητες μέσω διαφωνιών, ούτε να διογκώνουμε τις διαφορές και να επιβαρύνουμε τα προβλήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών και αναμένει αντίστοιχο σεβασμό για τα δικά της δικαιώματα και τους νόμους.