Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ: LIVE η 1η σύνοδος με ομιλία Τσίπρα - Παρών και ο Πέτρος Κόκκαλης

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), η οποία ξεκινά με την ομιλία του προέδρου της, Αλέξη Τσίπρα.

Μια από τις πολιτικές ειδήσεις της ημέρας, όπως αναφέρει το Orange Press Agency, είναι η παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη στον χώρο, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει την επίσημη προσχώρησή του στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην ευρωβουλευτής, σε προ ημερών συνέντευξή του, είχε αφήσει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο πολιτικής συμπόρευσης, κάνοντας λόγο για ένα «πάνδημο πολιτικό αίτημα» προκειμένου να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός της προοδευτικής παράταξης και να δημιουργηθεί ένας ισχυρός αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Πλέον, η συμπόρευση του Πέτρου Κόκκαλη με την ΕΛ.Α.Σ. παίρνει σάρκα και οστά στην πράξη.

Δείτε live τη σύνοδο:

Πλάνα από την άφιξη Τσίπρα: