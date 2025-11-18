«Εξακολουθώ να αποφεύγω»: Ο Μητσοτάκης δεν απάντησε ξανά για τον Σαμαρά

Για ακόμη μία φορά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να μπει σε αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, παρά τις αιχμηρές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο Αντώνης Σαμαράς είχε υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση έχει «ξεμείνει από συμμάχους στην περιοχή», ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως.

«Εξακολουθώ να αποφεύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ότι, «σεβόμενος τη θέση, την ιστορία του και το πρόσφατο πένθος του», προτιμά «να μη σχολιάσει δημόσια τίποτα» από όσα εκείνος είπε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αναφερθεί στους λόγους που οδήγησαν στην αποπομπή του κ. Σαμαρά από το κόμμα.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλησε να κάνει καμία περαιτέρω τοποθέτηση.