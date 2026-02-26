Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας

Υπερψηφίστηκε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο θα ενσωματωθούν και οι θέσεις της μειοψηφίας πριν παραδοθεί στον Πρόεδρο της Βουλής.
Το κείμενο καταλήγει ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Μάκη Βορίδη και τον Αυγενάκη σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης, ενώ αποδίδει ευθύνες σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού.
Η κυβέρνηση υπογραμμίζει πως συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο οι ενισχύσεις να δίνονται μόνο σε πραγματικούς και έντιμους δικαιούχος.
