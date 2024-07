Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στους Coldplay για το βίντεο στο Ηρώδειο: «Εξαιρετική προβολή για τη χώρα»

Το πέρασμα των Coldplay από την Ελλάδα άφησε το στίγμα του για το φετινό μουσικό καλοκαίρι καθώς το βρετανικό συγκρότημα καθήλωσε δεκάδες χιλιάδες κόσμου στις δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ, στις 8 και 9 Ιουνίου.

Η κορυφαία μπάντα γύρισε επίσης και ένα βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Feels Like I'm Falling in Love» στο Ηρώδειο.

Για το λόγο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους Coldplay με ανάρτησή του στα social media, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική προβολή για τη χώρα μας».

Δείτε την ανάρτηση Μητσοτάκη:

«Εξαιρετική προβολή για τη χώρα μας! Thank you for the amazing experience Coldplay».

Από τα ακριβότερα βίντεο όλων των εποχών

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, το συγκρότημα ξόδεψε περίπου 3.000.000 ευρώ για το γύρισμα του βίντεο κατατάσσοντάς το μεταξύ των πιο ακριβών μουσικών βίντεο όλων των εποχών.

Το «Moon Music» θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου, σε παραγωγή Κρις Μάρτιν (Chris Martin).

