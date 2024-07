Η ερωτική σκηνή στο House of the Dragon που προκάλεσε αναταραχή - «Ό,τι πιο περίεργο»

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς House of the Dragon οι τηλεθεατές παρακολούθησαν μία έντονη ερωτική σκηνή που τους άφησε προβληματισμένους, κυρίως για τα props που χρησιμοποιήθηκαν.

Στην εν λόγω σκηνή ο βασιλιάς Aegon II Targaryen, τον οποίο υποδύεται ο Tom Glynn-Carney, πήγε τους στρατιώτες της ομάδας Green σε έναν οίκο ανοχής, αφού απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη αλκοόλ.

Τότε ο Aegon άρχισε να σκίζει τις κουρτίνες και αποκαλύπτονταν στον φακό οι διάφορες σεξουαλικές πράξεις που γίνονταν πίσω από αυτές, με μία να αφήνει τους θεατές εμβρόντητους. Πίσω από την κουρτίνα ήταν μία άγνωστη γυναίκα που έκανε στοματικό έρωτα σε ένα πελάτη του οίκου ανοχής, ωστόσο υπήρξε μία λεπτομέρεια που προβλημάτισε και συζητήθηκε αρκετά στα social media.

«Αυτή ήταν ό,τι πιο περίεργο έχω δει ποτέ» σχολίασε κάποιος από τους τηλεθεατές στο Χ, αναφερόμενος στο ότι τα γεννητικά όργανα του άνδρα φαινόταν πως ήταν ψεύτικα.

«Η HBO φροντίζει να διασφαλίσει ότι τα σενάρια έχουν αρκετές σκηνές σε οίκο ανοχής με ψεύτικα γεννητικά όργανα, για να θυμίζει στους ανθρώπους ότι όντως παρακολουθούν το HBO», ενώ άλλος σχολίασε ότι επρόκειτο για «αξιοθρήνητη ερμηνεία από την ηθοποιό».

Οι τηλεθεατές που έκαναν σχόλια στο Reddit φάνηκαν περισσότερο σοκαρισμένοι από όσα παρακολούθησαν, καθώς χαρακτήρισαν τη στιγμή ως την «πιο περίεργη».

«Ουάου. Περίμενα να δω σεξ, αλλά δεν υπολόγισα κάτι τέτοιο. Η σειρά δεν παύει ποτέ να με εκπλήσσει», «Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι αληθινό. Φαινόταν ψεύτικο», «Πραγματικά εκπλήσσομαι που μπόρεσαν να το αφήσουν να βγει στον αέρα» ήταν μερικά από τα σχόλια που έγιναν.

«Αυτό το επεισόδιο είχε τα πάντα! Την πιο περίεργη σεξουαλική πράξη που έχω δει ποτέ, τη γραφική απεικόνιση ενός αποκεφαλισμένου παιδιού που μας στέρησαν στο προηγούμενο επεισόδιο... Θα μπορούσα να συνεχίσω» σχολίασε κάποιος άλλος.

Σχόλιο για σκηνή στο House of the Dragon

Παρόλο που το Game of Thrones και το House of the Dragon είναι γνωστό ότι έχουν σκηνές σεξ, η συγκεκριμένη σχολιάστηκε όσο καμία άλλη από τους τηλεθεατές, σύμφωνα με την Daily Mail.

