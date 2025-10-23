Με πλούσια ατζέντα και έμφαση στην Ουκρανία, την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης, την ανταγωνιστικότητα, την πράσινη μετάβαση, καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Μεταναστευτικό, προσέρχονται στο σημερινό (23/10) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι 27 ηγέτες της Ε.Ε.

Όσον αφορά στην άμυνα και την ασφάλεια, έμφαση θα δοθεί στα επόμενα βήματα προς υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητας της Ε.Ε μέχρι το 2030, που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θ’ αποτελέσει το εφαλτήριο για τον προσδιορισμό στρατηγικών επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη συλλογικών αμυντικών δυνατοτήτων της Ε.Ε σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής αναταραχής αλλά και αλλαγής των γεωπολιτικών προτεραιοτήτων των ΗΠΑ που αναγκάζουν τη Γηραιά Ήπειρο να αναλάβει αυξημένη ευθύνη για την άμυνά της.

Αμυντική ετοιμότητα Ε.Ε έως το 2030

Αιχμή του δόρατος αποτελούν τα εμβληματικά έργα ανάπτυξης μίας ευρωπαϊκής αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής «ασπίδας» που ευθυγραμμίζεται με την κοινή πρόταση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ντόναλντ Τουσκ και το τείχος αντιμετώπισης drones στη σκιά της παραβίασης του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών από ρωσικά μη επανδρωμένα συστήματα.

Σε αυτό το πεδίο σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει τη σημασία προσέγγισης «360 μοιρών», ώστε κάθε νέα ευρωπαϊκή αμυντική δυνατότητα να προστατεύει όλα τα κράτη -μέλη, δηλαδή, όχι μόνο όσα βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε και θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν άμεσα απειλή επειδή βρίσκονται στα σύνορα με Ρωσία και Λευκορωσία, αλλά και όσα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αντιμετωπίζουν απειλές από τον Νότο. Ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα της ισότιμης αντιμετώπισης των νοτίων συνόρων και στη Σύνοδο Κορυφής του περασμένου Μαρτίου επισημαίνοντας την ανάγκη μιας συνολικής στρατηγικής ασφαλείας για την Ευρώπη, ενώ το ίδιο επανέλαβε προ ημερών και από τη Σύνοδο της MED9 στη Σλοβενία.

Στα θετικά του εγγράφου η ελληνική πλευρά προσμετρά και το γεγονός ότι κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με σταθερές ελληνικές θέσεις υπέρ του καλύτερου και βαθύτερου συντονισμού μεταξύ κρατών - μελών της Ε.Ε για κοινές προμήθειες στρατιωτικού υλικού, που θα επιτρέψουν τη μείωση του κόστους αγορών και την καλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών στρατευμάτων.

Πράσινη μετάβαση - το καμπανάκι Μητσοτάκη

Βασικό μέρος της συζήτησης των Ευρωπαίων ηγετών θ’ αποτελέσει η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η διπλή μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή). Σύμφωνα με συνεργάτες του ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι «είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και η μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων» ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειες και ειδικά της ηλεκτρικής στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μόλις προχθές ο ίδιος έθιξε το θέμα με άρθρου του στους Financial Times υπογραμμίζοντας την ανάγκη η ενοποίηση να προωθηθεί ως πολιτικό εγχείρημα στα ανώτερα κλιμάκια. Είχε τονίσει παράλληλα την ανάγκη καλύτερης διακυβέρνησης της αγοράς μέσω της επανεκκίνησης της συζήτησης για το πώς ορίζονται οι τιμές και σε ποιες αγορές και ποιος έχει πραγματικά τα εχέγγυα να παρακολουθεί την πορεία των τιμών και να αποτρέπει τη χειραγώγηση των αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ότι αφορά στην πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση ο Πρωθυπουργός όπως μεταδίδεται θα υπογραμμίσει την ανάγκη να υπάρξει «πραγματισμός» και μεγαλύτερη ευελιξία στους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτούς και στην κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Αναλύοντας το θέμα στους Financial Times, είχε επισημάνει ότι ίσως πρέπει οι Ευρωπαίοι να αποδεχτούν για μεγαλύτερο διάστημα ορισμένες εκπομπές ώστε να διασωθούν οι βιομηχανίες της Ε.Ε και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Ο ίδιος μάλιστα περιλαμβάνοντας αυτές τις επισημάνσεις σε 5 προτάσεις για την πράσινη μετάβαση έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι η άρνηση ευελιξίας ενδέχεται να οδηγήσει στο «να κερδίσουμε τον αγώνα δρόμου προς την κλιματική ουδετερότητα, μόνο για να ανακαλύψουμε ότι τρέχαμε στον λάθος αγώνα».

Μητσοτάκης - Σίσι στις Βρυξέλλες και στο βάθος η Μονή Σινά

Χθες (22/10) βράδυ ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στο άτυπο δείπνο της Ε.Ε με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι με επίκεντρο την εκεχειρία στη Γάζα και την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τη Διάσκεψη για την Ειρήνη στο Σάρμ Ελ Σέιχ. Το ελληνικό ενδιαφέρον πάντως επικεντρώνεται στο κατά πόσο η συνύπαρξη των δύο ηγετών σε αυτό το δείπνο μπορεί να έδωσε τα περιθώρια για να μπει ένα ακόμα λιθαράκι προς μια οριστική συμφωνία αναφορικά με τη Μονή Σινά. Κι αυτό γιατί η ταυτόχρονη παρουσία τους στη βελγική πρωτεύουσα λαμβάνει χώρα στον απόηχο της ανακοίνωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν φτάσει σε μια προκαταρκτική κοινή κατανόηση που διασφαλίζει στο διηνεκές αναλλοίωτο τον χαρακτήρα της Μονής, απαγορεύοντας οποιαδήποτε μετατροπή της ίδιας και των υπόλοιπων λατρευτικών της χώρων και μεριμνώντας για την παραμονή των μοναχών.