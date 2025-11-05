Ευρωπαϊκός Σιδηρόδρομος Υψηλής Ταχύτητας: Αθήνα - Σόφια σε 6 ώρες (χάρτης)

Μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τις μεταφορές ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2040.

Στόχος της Κομισιόν είναι να μειώσει τους χρόνους ταξιδιού και να καταστήσει τους σιδηροδρόμους μια ελκυστική εναλλακτική λύση στα αεροπορικά ταξίδια μικρών αποστάσεων, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των επιβατών και ενισχύοντας τις περιφερειακές οικονομίες και τον τουρισμό.

Αθήνα - Σόφια σε λιγότερο από τον μισό χρόνο

Με βάση το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), το σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση μεγάλων κόμβων με ταχύτητες άνω των 200 χλ/ώρα.

Οι επιβάτες θα μπορούν από την Αθήνα να βρεθούν στη Σόφια σε 6 ώρες (έναντι 13 ωρών και 40 λεπτών σήμερα), από το Βερολίνο στην Κοπεγχάγη σε 4 ώρες (αντί των σημερινών 7), και από το Βουκουρέστι στη Βουδαπέστη σε 6 ώρες και 15 λεπτά (αντί των 15 ωρών σήμερα!).

Μελλοντικοί χρόνοι ταξιδιού με τρένο μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων | Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για να γίνει το όραμα πραγματικότητα, απαιτούνται - σύμφωνα με την Κομισιόν - τέσσερις κύριες δράσεις:

Εξάλειψη των διασυνοριακών σημείων συμφόρησης μέσω δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων που θα καθοριστούν έως το 2027 και προσδιορισμός επιλογών για υψηλότερες ταχύτητες, συμπεριλαμβανομένων πολύ πάνω από 250 χλμ/ώρα όταν είναι οικονομικά βιώσιμες.

Ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου στρατηγικού διαλόγου με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία και τους χρηματοδότες, που θα οδηγήσει στη συμφωνία για σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας με στόχο την κινητοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων.

Βελτίωση των συνθηκών ώστε ο σιδηροδρομικός κλάδος και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να επενδύουν, να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και να λειτουργούν ανταγωνιστικά, μεταξύ άλλων μέσω ενός ελκυστικότερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, με την ενίσχυση των διασυνοριακών συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και κρατήσεων, τη στήριξη μιας αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων για τροχαίο υλικό, την επιτάχυνση της ανάπτυξης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης της ΕΕ και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και της συνεργασίας σε κλιμακούμενες λύσεις.

Ενίσχυση της διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ, απαιτώντας από τους διαχειριστές υποδομής να συντονίζουν τη χωρητικότητα για διασυνοριακές υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων και διευκολύνοντας τις τυποποιήσεις και τις εγκρίσεις.