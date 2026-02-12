Φάμελλος: «Είδος πολυτελείας η Τσικνοπέμπτη με την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Στο πρόβλημα της ακρίβειας αναφέρεται με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος με αφορμή το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, για το οποίο, όπως αναφέρει, «Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει γίνει είδος πολυτελείας».

Αναφέρει ακόμη ο Σωκράτης Φάμελλος: «Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Σε σχέση με το 2019, οι τιμές σε πολλά είδη κρέατος έχουν διπλασιαστεί. Αλλά ακόμα και σε σχέση με πέρυσι, οι τιμές έχουν αυξηθεί 30%. Εμείς εδώ στη Βουλή έχουμε φέρει σχέδιο νόμου για έλεγχο της αγοράς και καταπολέμηση της αισχροκέρδειας. Αλλά και για την αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα για τουλάχιστον έξι μήνες.

» Έχω καταθέσει και Επίκαιρη Ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη να έρθει εδώ στη Βουλή να απαντήσει γιατί δεν παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας. Απ' ότι φαίνεται φοβάται να έρθει να απαντήσει. Όμως ας είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει.

Καλή Τσικνοπέμπτη!».