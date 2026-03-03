Φάμελλος για Ιράν: «Επαναλαμβάνουμε το αίτημα μας για σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών»

«Καταδικάζουμε από την πρώτη στιγμή την πολεμική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αποκαλώντας τον «ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή.»

«Η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μη μόνιμο μέλος του συμβουλίου ασφαλείας μπορούσε να λειτουργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί ως παράγοντας ειρήνης.», υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε:

«Ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί ως ουρά του Τραμπ και Νετανιάχου, αυτήν την επιλογή συνδιαμορφώσαμε ως Ελλάδα; Μετά την στρατιωτική επέμβαση ζητήσαμε επίσημα ενημέρωση από τον πρωθυπουργό. Οι διμερείς συναντήσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται να χαραχθεί συγκεκριμένη εθνική γραμμή και να ενημερώσετε θεσμικά τα κόμματα.»

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι είναι απαραίτητο η κυβέρνσηη να συγκαλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις του πολέμου στο Ιράν:

«Διατυπώσαμε από χθες το αίτημα για σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών. Θα επαναλάβω την πρόταση μας. Όφειλε και οφείλει έστω και τώρα η χώρα μας ως μη μόνιμο μέλος του συμβουλίου ασφαλείας να καταδικάσει την στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν. Να ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στον πόλεμο και ότι δεν θα υπάρξει καμία χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας μας. Καθαρά λόγια»

Έκλεισε λέγοντας: «Είμαστε δίπλα στον κυπριακό λαό. Είναι ανεπίτρεπτο ανεπίτρεπτο ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να συζητηθεί στο νομοσχέδιο των αποδήμων. Για μία φορά σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων.»